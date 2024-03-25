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Revolut
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 25 бер, 2024 20:26
adj написав:
Якщо у вас немає іпн європейського вам закриють рахунок
По-вашему, если сейчас указать резиденство Украина и укр ИПН, то счет закроют?
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Додано: Пон 25 бер, 2024 21:09
adj написав: ВIВ написав: adj написав:
Револют не оперує в Україні
В смысле не работает?
Карта в Украине работает.
Резиденство Украины можно в Революте поставить.
Шо Вы хотели сказать?
Якщо у вас немає іпн європейського вам закриють рахунок бо через 6 місяців проживання по адресі яку ви вказали в анкеті (адреса ЄС) ви б стали резидентом країни. А адресу реєстрації ви теж не поміняєте на українську, щоб надати лише наш іпн (або серію і номер паспорта).
Тому як ви відкрили револют і не можете вказати іпн європейський, який у вас питають (укр можете не давати якщо не маєте
)
теорія хороша, але практика показує що українській іпн + refugee працюють
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gonzo
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