Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 01:03

  BIGor написав:............
Так вас притісняють чи ні? Скажеш чесно?

Честно?
Сбежал в Польшу, сиди и не возникай.
Если вы так озабочены мовним питанням, то возвращайтесь в Украину и на фронт. Или хотя бы приедьте и поживите в Херсоне. Или в Харькове. Или ещё в некоторых городах. Потом будете задавать вопросы.
Дешёвый провокатор.
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 01:15

Вопрос: Было ли ошибкой приглашать Путина на Аляску? Какие меры вы теперь будете предпринимать против него?

Стармер заявил, что некоторые европейские страны «слишком зависят от энергоносителей из России».

По его словам, волшебного средства не существует.

По его словам, сейчас важно вывести Украину в максимально сильную позицию.

Трамп заявил, что если цена на нефть упадет, у Путина «не останется выбора, он выйдет из этой войны».

Однако европейские страны покупают нефть у России, сказал он.

Он заявил, что ввел санкции против Индии, чтобы заставить ее прекратить покупать нефть у России.

Он продолжил:

Я готов пойти на другие меры, но не тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть у России. Если цена на нефть снизится, Россия, попросту говоря, смирится.

И это был последний вопрос.
https://www.theguardian.com/politics/live/2025/sep/18/donald-trump-state-visit-uk-keir-starmer-labour-politics-latest-news?CMP=share_btn_url&page=with%3Ablock-68cc1d8d8f08895801e07adc#block-68cc1d8d8f08895801e07adc
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 01:22

  ЛАД написав:
  BIGor написав:............
Так вас притісняють чи ні? Скажеш чесно?

Честно?
Сбежал в Польшу, сиди и не возникай.
Если вы так озабочены мовним питанням, то возвращайтесь в Украину и на фронт. Или хотя бы приедьте и поживите в Херсоне. Или в Харькове. Или ещё в некоторых городах. Потом будете задавать вопросы.
Дешёвый провокатор.
та плювати йому як на мову, так і на віру і виборчі права. Спокійно по польськи буде говорити а замість української церкви піде в костьол, або і нікуди не піде)
Головне щоб задниця в безпеці, така більшість народу, не бачу в тому нічого такого...
проблема лиш в невідповідності своїх мотивів до тих мотивів, що бігорами озвучуються як загальнонародні.
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 02:46

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:............
Так вас притісняють чи ні? Скажеш чесно?

Честно?
Сбежал в Польшу, сиди и не возникай.
Если вы так озабочены мовним питанням, то возвращайтесь в Украину и на фронт. Или хотя бы приедьте и поживите в Херсоне. Или в Харькове. Или ещё в некоторых городах. Потом будете задавать вопросы.
Дешёвый провокатор.
та плювати йому як на мову, так і на віру і виборчі права. Спокійно по польськи буде говорити а замість української церкви піде в костьол, або і нікуди не піде)
Головне щоб задниця в безпеці, така більшість народу, не бачу в тому нічого такого...
проблема лиш в невідповідності своїх мотивів до тих мотивів, що бігорами озвучуються як загальнонародні.

++++
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 06:53

  ЛАД написав:Правда, в 60-70-е с голоду никто не умирал и лопухом не подтирались

Тупейший лозунг

  ЛАД написав:Можно обойтись и без ракет. Но тогда надо проводить более умную и аккуратную политику. Как внешнюю, так и внутреннюю. И не выдрючиваться (хотя бы не слишком сильно).
"Ласкаве теля двох маток ссе".
Кучма при всех его недостатках был всё-таки умный мужик.

С приходом к власти Путина, Кучму пытались закрасить с его многовекторной политикой
Про Тузлу тебе напомнить ? Или склероз тебя неожиданно накрыл ?
Тройное поздравление Януковича в 2004 году из той же оперы
  ЛАД написав:Но вам же запрет продавцам говорить по-русски и незалежна церква важнее

Как тебя бомбануло. Показал своё гнилое нутро
  ЛАД написав: жизней и здоровья сотен тысяч сограждан уж не говоря о целости городов (в основном, южных и восточных).

Наглейшая ложь
Это Россия уничтожает города и убивает наших граждан.
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 07:08

  ЛАД написав:Правда, в 60-70-е с голоду никто не умирал и лопухом не подтирались

Ну да, газет печатали много. Надо было только правильно выбрать подписку, с бумагой помягче и минимумом картинок...
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 07:17

  Бетон написав:Почему перекрывают дороги в Киеве с сегодняшнего дня, несколько десятков человек на каждой облаве

Тоже любопытно, почему только сейчас, а не годом ранее как везде. Если это действительно так.
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 07:19

  serg1974 написав:
  Бетон написав:Почему перекрывают дороги в Киеве с сегодняшнего дня, несколько десятков человек на каждой облаве

Тоже любопытно, почему только сейчас, а не годом ранее как везде. Если это действительно так.

Просто перекрывают разные дороги, поэтому их не все видят каждый день. Началось это давно.
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 07:26

  Сибарит написав:
  serg1974 написав:
  Бетон написав:Почему перекрывают дороги в Киеве с сегодняшнего дня, несколько десятков человек на каждой облаве

Тоже любопытно, почему только сейчас, а не годом ранее как везде. Если это действительно так.

Просто перекрывают разные дороги, поэтому их не все видят каждый день. Началось это давно.

Ясно. Это просто Бетон только проснулся. Кстати, в Харькове это уже закончилось.
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 07:57

The Washington Post:

Трамп отказался одобрить военную помощь Тайваню на сумму более 400 миллионов долларов, поскольку он пытается договориться о торговой сделке и возможном саммите с Си Цзиньпином.

Этот пакет был бы «более смертоносным», чем предыдущие раунды помощи Тайваню, включая боеприпасы и автономные беспилотники, заявили источники.

Решение, которое еще может быть отменено, знаменует собой разворот в политике США в отношении Тайваня.
