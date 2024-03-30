|
|
|
Revolut
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 25 бер, 2024 20:26
adj написав:
Якщо у вас немає іпн європейського вам закриють рахунок
По-вашему, если сейчас указать резиденство Украина и укр ИПН, то счет закроют?
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 781
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 бер, 2024 21:09
adj написав: ВIВ написав: adj написав:
Револют не оперує в Україні
В смысле не работает?
Карта в Украине работает.
Резиденство Украины можно в Революте поставить.
Шо Вы хотели сказать?
Якщо у вас немає іпн європейського вам закриють рахунок бо через 6 місяців проживання по адресі яку ви вказали в анкеті (адреса ЄС) ви б стали резидентом країни. А адресу реєстрації ви теж не поміняєте на українську, щоб надати лише наш іпн (або серію і номер паспорта).
Тому як ви відкрили револют і не можете вказати іпн європейський, який у вас питають (укр можете не давати якщо не маєте
)
теорія хороша, але практика показує що українській іпн + refugee працюють
-
gonzo
-
-
- Повідомлень: 325
- З нами з: 05.01.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 бер, 2024 18:32
gonzo відкривались рахунки для тих хто навіть не виїжджав з України, реєстрація була просто на рандомну адресу в ЄС + укр паспорт.
-
adj
-
-
- Повідомлень: 607
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 бер, 2024 18:45
adj написав:gonzo
відкривались рахунки для тих хто навіть не виїжджав з України, реєстрація була просто на рандомну адресу в ЄС + укр паспорт.
Це було недовго, потім вже так не можна було зробити. Зараз на додаток до укр. паспорта питають причину проживання в країні Європи, і відповідну посвідку. Але в кого вже була картка відкрита, ймовірно буде працювати до закінчення строку дії. В мене нещодавна запитали податковий номер, український їх влаштував.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2851
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 562 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 бер, 2024 21:00
M-Audio написав:
запитали податковий номер, український їх влаштував.
Давно внесли украинский ИНН?
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 781
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 бер, 2024 10:37
ВIВ написав: M-Audio написав:
запитали податковий номер, український їх влаштував.
Давно внесли украинский ИНН?
Два-три місяці тому. Поки працює.
Картка до 2027 року
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2851
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 562 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|