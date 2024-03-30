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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 20:26

Re: Revolut

  adj написав:Якщо у вас немає іпн європейського вам закриють рахунок

По-вашему, если сейчас указать резиденство Украина и укр ИПН, то счет закроют?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 21:09

  adj написав:
  ВIВ написав:
  adj написав:Револют не оперує в Україні

В смысле не работает?
Карта в Украине работает.
Резиденство Украины можно в Революте поставить.
Шо Вы хотели сказать?

Якщо у вас немає іпн європейського вам закриють рахунок бо через 6 місяців проживання по адресі яку ви вказали в анкеті (адреса ЄС) ви б стали резидентом країни. А адресу реєстрації ви теж не поміняєте на українську, щоб надати лише наш іпн (або серію і номер паспорта).

Тому як ви відкрили револют і не можете вказати іпн європейський, який у вас питають (укр можете не давати якщо не маєте :D )

теорія хороша, але практика показує що українській іпн + refugee працюють
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:32

gonzo відкривались рахунки для тих хто навіть не виїжджав з України, реєстрація була просто на рандомну адресу в ЄС + укр паспорт.
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:45

  adj написав:gonzo відкривались рахунки для тих хто навіть не виїжджав з України, реєстрація була просто на рандомну адресу в ЄС + укр паспорт.

Це було недовго, потім вже так не можна було зробити. Зараз на додаток до укр. паспорта питають причину проживання в країні Європи, і відповідну посвідку. Але в кого вже була картка відкрита, ймовірно буде працювати до закінчення строку дії. В мене нещодавна запитали податковий номер, український їх влаштував.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 21:00

Re: Revolut

  M-Audio написав:запитали податковий номер, український їх влаштував.

Давно внесли украинский ИНН?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 10:37

  ВIВ написав:
  M-Audio написав:запитали податковий номер, український їх влаштував.

Давно внесли украинский ИНН?

Два-три місяці тому. Поки працює.
Картка до 2027 року
M-Audio
 
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