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Revolut
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 11:04

Зареєструвався як Slovakia, tax residency Ukraine в 2022. В кінці минулого місяця переміщував зі збереженої картки Mastercard Монобанк EUR без комісії. Зараз монобанк перевипустив Visa, 2.5% комісії. Mastercard досі вказує без комісії.
Переказ EUR на Kraken SEPA швидкий і без комісії.
dimazah30
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  #<1 ... 3456
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