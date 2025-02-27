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Revolut
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 4567>
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 11:04

Зареєструвався як Slovakia, tax residency Ukraine в 2022. В кінці минулого місяця переміщував зі збереженої картки Mastercard Монобанк EUR без комісії. Зараз монобанк перевипустив Visa, 2.5% комісії. Mastercard досі вказує без комісії.
Переказ EUR на Kraken SEPA швидкий і без комісії.
dimazah30
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 13:05

Re: Revolut

Тут бонус за привели друга есть?Если что кидайте ссылку.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 13:25

  посетитель написав:Тут бонус за привели друга есть?Если что кидайте ссылку.

Приєднуйтеся до мене та понад 50 млн користувачів, які люблять Revolut. Зареєструйтеся за моїм посиланням нижче: https://revolut.com/referral/?referral- ... zitmukbmxd
Sandor
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 14:49

  Sandor написав:
  посетитель написав:Тут бонус за привели друга есть?Если что кидайте ссылку.

Приєднуйтеся до мене та понад 50 млн користувачів, які люблять Revolut. Зареєструйтеся за моїм посиланням нижче: https://revolut.com/referral/?referral- ... zitmukbmxd



Сохранил.Как соберусь регистрироваться зарегистрируюсь по ней.
посетитель
 
Повідомлень: 1414
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 17:22

Навряд чи будуть якісь бонуси по рефералці, в додатку про це нічого не пише. Але загалом Револют має багато плюсів: це легальний рахунок в ЕС, дешеві перекази по Європі, можливість купляти крипту та банківські метали. Підтримують до 36 валют на одному акаунті, помітив до речі що тут вигідний крос-курс долар/євро, маржа набагато менша як у наших обмінниках.
Sandor
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 18:39

Поперло!
Працює)

Приєднуйтеся до мене та понад 50 млн користувачів, які люблять Revolut. Зареєструйтеся за моїм посиланням нижче: https://revolut.com/referral/?referral- ... in1964uvlg
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:17

Тут у Гороховського вже підгорає: https://t.me/OGoMono/2016
Sandor
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 18:02

Re: Revolut

Можно і так "Mono bank не звертався до регулятора, не отримував жодних дозволів та діє на українському ринку незаконно."

Ну і про так званий "вихід" Revolut на український ринок він же сам вірно зауважив - "повідомляють деякі ЗМІ". Revolut про це повідомляв? Чому тоді до нього претензії, а не до "деяких ЗМІ"?

І на останок.З якого це раптом дива український національний банк забороняє будь-якому іноземному банку надавати послуги українським громадянам.Чи щось там йому вказувати.Прикол в том що Revolut як раз і не працює на території України :). Тому всі ці воплі не за адресою.

А конкуренція для кінцевого споживача це завжди добре.

З.и: нашому фінмону привіт :).Ще більше по тупому щеміть клієнтів так у іноземних банків їх побільшає.
Востаннє редагувалось посетитель в Чет 27 лют, 2025 18:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 18:21

  посетитель написав:Можно і так "Mono bank не звертався до регулятора, не отримував жодних дозволів та діє на українському ринку незаконно."

Ну і про так званий "вихід" Revolut на український ринок він же сам вірно зауважив - "повідомляють деякі ЗМІ". Revolut про це повідомляв? Чому тоді до нього претензії, а не до "деяких ЗМІ"?

І на останок.З якого це раптом дива український національний банк забороняє будь-якому іноземному банку надавати послуги українським громадянам.Чи щось там йому вказувати.Прикол в том що Revolut як раз і не працює на території України :). Тому всі ці воплі не за адресою.


Ці гаврики з Моно хитрожопі вкрай. То НБУ красава, то навпаки...

https://vchasno.org.ua/ukraine/nova-tsi ... -monobank/

Національний банк планує розширити свій вплив на співпрацю банків із третіми особами. Мотив – запобігти виведенню коштів з банків чи ухиленню від сплати податків через неринкові угоди. Як може працювати ця ідея та до чого тут monobank?

НБУ хоче змінити критерії, за якими визначаються повʼязані з банками особи чи компанії. Повʼязаність – важливе поняття у банківському регулюванні. До таких операцій застосовуються підвищені вимоги.

Раніше обмеження для пов’язаних осіб були насамперед потрібні, аби власники банків не кредитували свої ж компанії. Зараз цієї проблеми практично немає, однак з’явились інші: ухилення від сплати податків, виведення капіталу з банку, виведення валюти за кордон, наголошують двоє топпосадовців фінансового блоку влади, дотичні до розробки відповідного законопроєкту.

Текст документу є у розпорядженні Forbes. НБУ хоче визнавати повʼязаними з банком ті особи чи компанії, що мають з ним «значні» комерційні відносини.

«Є десятки прикладів, коли банки платять третім компаніям неринкові суми за їхні послуги», – стверджує один із посадовців.

Банки занепокоєні через таку ініціативу, заявила під час обговорення законопроєкту у фінкомітеті Верховної Ради наприкінці серпня заступниця голови правління Укргазбанку Наталя Василець, що представляла Незалежну асоціацію банків України (НАБУ). Протокол засідання є в розпорядженні Forbes. У документі описано спільну позицію учасників без цитування.

У зустрічі брав участь і співзасновник monobank Олег Гороховський. Він виступив категорично проти подібних повноважень НБУ, адже, на його думку, це загрожує бізнесу monobank в Україні, йдеться у протоколі засідання. Модель monobank базується на тісній співпраці Універсал Банку Сергія Тігіпка та компанії Fintech Band Гороховського і партнерів.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 18:34

Re: Revolut

Ну тобто банки щимлять клієнтів нібито за ухилення від сплати податків(доречі не маючи на то законного права) і в той же час самі ухиляються від сплати податків в особо великих розмірах )))

Гороховський же постійно розповідає що всі податки він платить.Чого б йому збуджуватися?
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