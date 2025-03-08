Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:21

rollo написав: Faceless написав: rollo написав: Є повноцінний айбан, починається з LT

BIC REVOLT21



З українскої картки пожна поповнити через Гпей.



сепа-переказ не робив. Поповнювали з євро чи з гривневої картки? Які комісії?

Бо в них на сайті ні біса не зрозуміло по тарифах Поповнювали з євро чи з гривневої картки? Які комісії?Бо в них на сайті ні біса не зрозуміло по тарифах

Поповнював з валютної картки моно, але можна і з гривневої.

Комісії немає. Поповнював з валютної картки моно, але можна і з гривневої.Комісії немає.

Дякую.З гривневої варто перевірити, бо не всі дозволяють автоконвертацію, але в принципі то не критично.Валютний р2р з Пумба - 0.9%. В Моно здається 1%. Зі сторони отримувача може бути без комісії, але навряд можна взагалі без комісій обійтися. Але і так вже гуманно. Також був би вдячний- які ліміти на поповнення в місяць, чи можна їх підняти?Які документи вимагало на етапі реєстрації? Достатньо закордонного паспорта, а чи вимагали підтвердження адреси - там, виписку від банку з адресою, чи квитанцію за комунальні з іменем і адресою?Також, якщо далі відправляти по айбану. Цікаві ліміти і комісії.Наприклад, у Геном при реєстрації достатньо паспорту і при заповнені анкети для фінмону немає потреби підтверджувати якимись довідками чи виписками. Адресу теж підтвердження не вимагає. Мені сходу дали ліміти по 10к євро в місяць.Якщо поповнювати не їх тянучкою, просто по номеру картки, то з їх сторони комісії немає.По айбану перекази з фіксованою комісією 1 євро.От хотів порівняти умови