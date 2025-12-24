RSS
Revolut
Сер 24 гру, 2025 00:55

Re: Revolut

Re: Revolut

  moveton написав:Согласен, тут не получится заказать, чтобы этот металл доставили и его в руках подержать. Может оно и важно. А на Революте можно было?


Нет, граммы на счет покупал, цели физически завладеть не было.
Спасибо за SLV , сейчас получилось создать заказ без проволочек
сдал экзамен стало пускать на пени сток и азиатчину
чтобы я делал без наших техночучхеистов
fox767676
Сер 24 гру, 2025 11:22

Re: Revolut

Re: Revolut

  fox767676 написав:Нет, граммы на счет покупал, цели физически завладеть не было.

Кстати, сегодня мне отписали, что заапрувили тот добавочный британский аккаунт, который я вчера создавал. USGOLD по прежнему запрещён (ну тут прояснилось, нарыл в справке: "US Spot Gold is only available to legal residents of the United States" и то с исключениями), а вот лондонскими сommodities, в частности XAGUSD (London Silver IDEAL) и XAUUSD (London Gold IDEAL) уже могу торговать и без посредничества в виде акций ETF. Так что не вижу каких таких металлов на IBKR пересичному может не хватать.
moveton
