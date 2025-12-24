Нет, граммы на счет покупал, цели физически завладеть не было.
Спасибо за SLV , сейчас получилось создать заказ без проволочек
сдал экзамен стало пускать на пени сток и азиатчину
чтобы я делал без наших техночучхеистов
Додано: Сер 24 гру, 2025 00:55
Re: Revolut
Додано: Сер 24 гру, 2025 11:22
Re: Revolut
Кстати, сегодня мне отписали, что заапрувили тот добавочный британский аккаунт, который я вчера создавал. USGOLD по прежнему запрещён (ну тут прояснилось, нарыл в справке: "US Spot Gold is only available to legal residents of the United States" и то с исключениями), а вот лондонскими сommodities, в частности XAGUSD (London Silver IDEAL) и XAUUSD (London Gold IDEAL) уже могу торговать и без посредничества в виде акций ETF. Так что не вижу каких таких металлов на IBKR пересичному может не хватать.
