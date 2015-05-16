Додано: Нед 21 гру, 2025 16:45

flyman написав: budivelnik написав: flyman написав: при $150 "на життя" в місяць, при 20% ПДВ за 20 перших років життя "сплачено боргу":

$150 * 12 міс * 42 грн/$ * 20 р. * 0.2 = 302400 грн. при $150 "на життя" в місяць, при 20% ПДВ за 20 перших років життя "сплачено боргу":$150 * 12 міс * 42 грн/$ * 20 р. * 0.2 = 302400 грн. 1 Це трошки не коректно , але нехай ти правий

2 Ти живеш 60 років і 302400*3=907200... що в 1,5 раза менше ніж примітивно розраховані мною 1500000..

3 Все що ти купуєш НЕОФІЦІЙНО , тобто продавець за твою покупку не звітує в податкову - жодними податками не обкладено , ба більше , якщо таких покупців неофіційного +/-30% - то це дозволяє продавцю документально обнулити свій прибуток.

ну це тільки ПДВ, більш розширений спрощений розрахунок ще враховує ПДФО з мінзара та ЄСВ з нього. в 40 років "борг державі сплачено".

Для серзара в 30.

І це ще без "надр, води, повітря, радіочастот, копалин" та інших "народних богатств" що "належать народу"

Не набридло розказувати байки про "неоплачений священний борг"?

Для серзара в 30.

І це ще без "надр, води, повітря, радіочастот, копалин" та інших "народних богатств" що "належать народу"

Не набридло розказувати байки про "неоплачений священний борг"? ну це тільки ПДВ, більш розширений спрощений розрахунок ще враховує ПДФО з мінзара та ЄСВ з нього. в 40 років "борг державі сплачено".Для серзара в 30.І це ще без "надр, води, повітря, радіочастот, копалин" та інших "народних богатств" що "належать народу"Не набридло розказувати байки про "неоплачений священний борг"?

А давай Мухи окремо - котлети ОКРЕМО1 Отже те що ти отримуєш від Держави товарів/послуг/субсидій на 1,5 млн +/- грн - ми ніби погодилисьЯ вважаю що ця цифра більше, але уточнювати не буду чому я так вважаю2 Тепер про податкиЯ не погоджуюсь що ти платиш ПДВ при покупці...З іншого бокуЯ погоджуюсь що ти платиш ПДВ коли працюючи на підприємстві платнику ПДВ - з офіційно отриманої зарплати.ОтжеУ випадку коли ти на протязі 30 років в середньому отримував нехай 10000(250 доларів а не 150 як припустив ти) грн і сплачував з них (20% ПДВ+22% ЄСВ+18% ПДФО)=6000 грн * 30 років*12місяців=2млн грнЯк бачиш ти те що заплатив - те й отримав...Тому ти НЕ МОЖЕШ заявляти що тобі ДЕРЖАВА щось винна ( а разом з тобою це не можуть заявляти і всі інші подібні до тебе)3 Тепер про форс-мажор..а - ти платив рівно стільки скільки Держава тобі поверталаб - внаслідок цього Держава не змогла сформувати запаси на випадок війни (амуніцію,спорядження,зброю,підготувати людей)Тому як тільки виник цей форс-мажор ( і так як ти в певній мірі винуватий що Держава не має військової стійкості) то ти ПОВИНЕН збільшити виплати для тих хто ТЕБЕ і твої підвали захищає.Тобто ти не винен Державі