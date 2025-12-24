Нет, граммы на счет покупал, цели физически завладеть не было.
Спасибо за SLV , сейчас получилось создать заказ без проволочек
сдал экзамен стало пускать на пени сток и азиатчину
чтобы я делал без наших техночучхеистов
Додано: Сер 24 гру, 2025 00:55
Додано: Сер 24 гру, 2025 11:22
Кстати, сегодня мне отписали, что заапрувили тот добавочный британский аккаунт, который я вчера создавал. USGOLD по прежнему запрещён (ну тут прояснилось, нарыл в справке: "US Spot Gold is only available to legal residents of the United States" и то с исключениями), а вот лондонскими сommodities, в частности XAGUSD (London Silver IDEAL) и XAUUSD (London Gold IDEAL) уже могу торговать и без посредничества в виде акций ETF. Так что не вижу каких таких металлов на IBKR пересичному может не хватать.
Додано: Сер 24 гру, 2025 13:32
Револют - це банк, альтернативи - ні. Головна різниця - захист вкладів до 100000 євро. Тому повноціти замінити Револют українцям із України практично не можливо.
Додано: Сер 24 гру, 2025 13:39
У украинцев в Украине в этом плане есть несравнимо лучше: любой украинский банк. До конца военного времени + 3 месяца защита вкладов вообще без ограничения по сумме. Так что наоборот, Револют украинцам из Украины не может полноценно заменить украинский банк
Кстати, на IBKR даже самая базовая страховка
Додано: Сер 24 гру, 2025 14:08
Додано: Сер 24 гру, 2025 17:03
Genome теж захищений європейським аналогом фгвфо на 100кєвро
Додано: Сер 24 гру, 2025 17:24
Это где написано? Paysera про себя честно указывает, что
Додано: Сер 24 гру, 2025 18:09
100% Сперечатись з людиною, яка навела такі переконливі числа, майже неможливо.
Насправді ж ця цифра стосується SIPC (Securities Investor Protection Corporation — американська схема захисту інвесторів у брокерських компаніях): до 500 000 дол. США на одного клієнта, включно з підлімітом до 250 000 дол. США для готівки. Вона застосовується у випадку, якщо брокер — член SIPC — збанкрутував і виявилося, що клієнтські активи відсутні або “не вистачає” частини активів. Власні розкриття Interactive Brokers пов’язують застосування SIPC лише з Interactive Brokers LLC (IBLLC) — американською юридичною особою.
Для резидента України ви гарантовано не укладали договір з американською юрособою. Найімовірніше, договори з українськими резидентами укладається, як і для всіє Європи через Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) або іншу європейську юрособу IBKR залежно від продукту, а не через британську “UK-only” чи американську роздрібну структуру.
Для IBIE вказана схема компенсації — Irish Investor Compensation Scheme (ICS): 90% від суми втрати, але не більше 20 000 євро.
Чому це важливо для готівки. У випадку IBIE “кеш” зазвичай зберігається як кошти клієнтів на омнібус-рахунках (pooled/omnibus) у банках або кредитних установах і відокремлений від власних коштів IBIE. Але це все одно схема “клієнтських грошей брокера”, а не простий роздрібний банківський депозит на вашому імені.
PS. І раптом зясовується, що 20,000 євро, а не 250,000 доларів, і не 100%, а 90%. Трохи по-іншому виглядає, нє?
