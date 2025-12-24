RSS
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 00:55

Re: Revolut

  moveton написав:Согласен, тут не получится заказать, чтобы этот металл доставили и его в руках подержать. Может оно и важно. А на Революте можно было?


Нет, граммы на счет покупал, цели физически завладеть не было.
Спасибо за SLV , сейчас получилось создать заказ без проволочек
сдал экзамен стало пускать на пени сток и азиатчину
чтобы я делал без наших техночучхеистов
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4986
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 11:22

Re: Revolut

  fox767676 написав:Нет, граммы на счет покупал, цели физически завладеть не было.

Кстати, сегодня мне отписали, что заапрувили тот добавочный британский аккаунт, который я вчера создавал. USGOLD по прежнему запрещён (ну тут прояснилось, нарыл в справке: "US Spot Gold is only available to legal residents of the United States" и то с исключениями), а вот лондонскими сommodities, в частности XAGUSD (London Silver IDEAL) и XAUUSD (London Gold IDEAL) уже могу торговать и без посредничества в виде акций ETF. Так что не вижу каких таких металлов на IBKR пересичному может не хватать.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6366
З нами з: 23.03.18
Подякував: 90 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
 
3
8
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 13:32

Re: Revolut

Револют - це банк, альтернативи - ні. Головна різниця - захист вкладів до 100000 євро. Тому повноціти замінити Револют українцям із України практично не можливо.
adeges
 
Повідомлень: 4581
З нами з: 14.03.06
Подякував: 433 раз.
Подякували: 1066 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 13:39

  adeges написав:Револют - це банк, альтернативи - ні. Головна різниця - захист вкладів до 100000 євро. Тому повноціти замінити Револют українцям із України практично не можливо.

У украинцев в Украине в этом плане есть несравнимо лучше: любой украинский банк. До конца военного времени + 3 месяца защита вкладов вообще без ограничения по сумме. Так что наоборот, Револют украинцам из Украины не может полноценно заменить украинский банк :mrgreen:

Кстати, на IBKR даже самая базовая страховка покрывает до $250,000. Но если нужно, чтобы можно было потерять превышение 100k EUR, то Револют не заменим, не поспоришь.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6366
З нами з: 23.03.18
Подякував: 90 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
 
3
8
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 14:08

  moveton написав:не поспоришь.

Токсік.
Моветон - десь із системи чувак, який знається на фінансах, але дуже токсичний.
"Так, господа, и кто его сюда пустил?"
won
 
Повідомлень: 158
З нами з: 15.05.24
Подякував: 274 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 17:03

Re: Revolut

adeges написав:Револют - це банк, альтернативи - ні. Головна різниця - захист вкладів до 100000 євро. Тому повноціти замінити Револют українцям із України практично не можливо.
Genome теж захищений європейським аналогом фгвфо на 100кєвро
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37121
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8283 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 17:24

Re: Revolut

  Faceless написав:Genome теж захищений європейським аналогом фгвфо на 100кєвро

Это где написано? Paysera про себя честно указывает, что она не банк и в случае большого шухера клиенту будет литовский же танец обломайтис. Я так понимаю, что Genome - это такая же платёжная шарашка.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6366
З нами з: 23.03.18
Подякував: 90 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
 
3
8
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 18:09

  moveton написав:
  adeges написав:Револют - це банк, альтернативи - ні. Головна різниця - захист вкладів до 100000 євро. Тому повноціти замінити Револют українцям із України практично не можливо.



Кстати, на IBKR даже самая базовая страховка покрывает до $250,000. Но если нужно, чтобы можно было потерять превышение 100k EUR, то Револют не заменим, не поспоришь.


100% :) Сперечатись з людиною, яка навела такі переконливі числа, майже неможливо.

Насправді ж ця цифра стосується SIPC (Securities Investor Protection Corporation — американська схема захисту інвесторів у брокерських компаніях): до 500 000 дол. США на одного клієнта, включно з підлімітом до 250 000 дол. США для готівки. Вона застосовується у випадку, якщо брокер — член SIPC — збанкрутував і виявилося, що клієнтські активи відсутні або “не вистачає” частини активів. Власні розкриття Interactive Brokers пов’язують застосування SIPC лише з Interactive Brokers LLC (IBLLC) — американською юридичною особою.

Для резидента України ви гарантовано не укладали договір з американською юрособою. Найімовірніше, договори з українськими резидентами укладається, як і для всіє Європи через Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) або іншу європейську юрособу IBKR залежно від продукту, а не через британську “UK-only” чи американську роздрібну структуру.

Для IBIE вказана схема компенсації — Irish Investor Compensation Scheme (ICS): 90% від суми втрати, але не більше 20 000 євро.

Чому це важливо для готівки. У випадку IBIE “кеш” зазвичай зберігається як кошти клієнтів на омнібус-рахунках (pooled/omnibus) у банках або кредитних установах і відокремлений від власних коштів IBIE. Але це все одно схема “клієнтських грошей брокера”, а не простий роздрібний банківський депозит на вашому імені.

PS. І раптом зясовується, що 20,000 євро, а не 250,000 доларів, і не 100%, а 90%. Трохи по-іншому виглядає, нє?
adeges
 
Повідомлень: 4581
З нами з: 14.03.06
Подякував: 433 раз.
Подякували: 1066 раз.
 
Профіль
 
