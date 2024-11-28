Finance.ua-Страхування

Як не втратити гроші на страхуванні? Правда про КАСКО та інші види страхування! У цьому відео ми розкриваємо всі тонкощі роботи страхових компаній під час війни. Ви дізнаєтеся, як організовано страхування в умовах воєнного часу, зокрема як працює КАСКО під час війни і які існують особливі пропозиції для страхування авто.
00:00 Вступ: Робота страхових компаній під час війни
00:32 Види страхування під час війни
01:40 Як працює КАСКО під час війни
02:29 Страхування авто в Україні
03:05 Де краще застрахувати своє авто
03:25 Страхування майна від наслідків військових дій
07:20 Знижки на страхування для військових
09:24 Знижка за промокодом "ЮТУБ"
09:55 Чому українці не довіряють страховим компаніям
13:40 Як перевірити страхову компанію
14:34 Чому клієнти оформляють страховку в офісах, а не онлайн