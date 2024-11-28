RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Страхування
/
Finance.ua-Страхування

Finance.ua-Страхування
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 13:31

Finance.ua-Страхування



Як не втратити гроші на страхуванні? Правда про КАСКО та інші види страхування! У цьому відео ми розкриваємо всі тонкощі роботи страхових компаній під час війни. Ви дізнаєтеся, як організовано страхування в умовах воєнного часу, зокрема як працює КАСКО під час війни і які існують особливі пропозиції для страхування авто.

00:00 Вступ: Робота страхових компаній під час війни
00:32 Види страхування під час війни
01:40 Як працює КАСКО під час війни
02:29 Страхування авто в Україні
03:05 Де краще застрахувати своє авто
03:25 Страхування майна від наслідків військових дій
07:20 Знижки на страхування для військових
09:24 Знижка за промокодом "ЮТУБ"
09:55 Чому українці не довіряють страховим компаніям
13:40 Як перевірити страхову компанію
14:34 Чому клієнти оформляють страховку в офісах, а не онлайн

Підписуйтеся на Finance.ua-Страхування та не пропускайте цікаві відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5274
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2070 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 10:55

Винуватець ДТП залишив місце події ! Що робити?



У цьому відео ми розповімо про правильні кроки, які варто зробити, щоб захистити свої права та мінімізувати наслідки аварії у випадку якщо винуватець ДТП залишив місце події? . Ми розглянемо, як діяти, якщо є свідки події, як працює автоцивілка та інші види страхування, що можуть вам допомогти. Ви дізнаєтесь, як оформлювати страховий поліс для захисту свого автомобіля, особливо в Україні.

00:19 Не помітив, та залишив місце ДТП
01:06 Шахрайські схеми під час ДТП

Підписуйтеся на Finance.ua-Страхування та не пропускайте цікаві відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5274
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2070 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 18:04

Максимальна знижка року — 30% на страхування!

👋 Форумчани, вітаємо!

Максимальна знижка року — 30% на страхування від Finance.ua. Страхування!

З 25 по 30 грудня діють максимальні знижки року на страхування. Активуйте їх за промокодом і платіть менше:
🚙 -20% на Автоцивілку
🌍 -30% на Зелену картку від ТАС
✈️ до -250 грн на Туристичне страхування

🔗Деталі за посиланням

Зображення
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6361
З нами з: 25.01.06
Подякував: 81 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Умови щодо автоцивілки з 1 січня 2025: що...
D2 » Чет 26 гру, 2024 15:31
3 13476
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 лип, 2025 13:26
Модератор
Finance.ua: Страхування житла в умовах війни: ви маєте...
D2 » Сер 02 кві, 2025 10:18
2 11638
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 кві, 2025 16:13
Ірина_
Чорна п’ятниця на Finance.ua
Ірина_ » Чет 28 лис, 2024 11:22
0 7445
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лис, 2024 11:22
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10407)
25.12.2025 18:10
Revolut (113)
25.12.2025 18:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.