Додано: Сер 24 гру, 2025 20:28

adeges



На виписці про купівлю (звіт про операцію) у шапці пише саме ibllc, і далі якась 2 піквікова плаза...











але джеміня також і розчаровує в кінці:



“

Для того, щоб дізнатися, у якому підрозділі Interactive Brokers (IBKR) відкрито ваш рахунок (наприклад, IB LLC - США, IBIE - Ірландія, IBLUX - Люксембург, чи інший), вам потрібно перевірити інформацію безпосередньо у своєму акаунті IBKR.

​Ось де зазвичай можна знайти цю інформацію:

​🔎 Як перевірити підрозділ IBKR

​Увійдіть до свого облікового запису (Account Management/Client Portal): Зайдіть на офіційний вебсайт Interactive Brokers і увійдіть до свого Client Portal.

​Перейдіть до налаштувань або інформації про рахунок:

​Шукайте розділи типу "Settings" (Налаштування), "Account Settings" (Налаштування рахунку) або "Account Profile" (Профіль рахунку).

​Іноді ця інформація може бути у розділі "Transfer & Pay" (Перекази та платежі) або "Statements" (Звіти), оскільки підрозділ вказаний на ваших офіційних виписках.

​Знайдіть назву юридичної особи: Вам потрібно знайти повну назву юридичної особи, що обслуговує ваш рахунок. Це може виглядати як:

​Interactive Brokers LLC (США)

​Interactive Brokers Ireland Limited (Ірландія)

​Interactive Brokers Luxembourg SARL (Люксембург)

​Interactive Brokers Central Europe Zrt. (Угорщина) та інші.

​📞 Якщо не можете знайти

​Якщо ви не можете знайти цю інформацію самостійно, найкращий спосіб – це звернутися до служби підтримки IBKR:

​Через Client Portal: Зазвичай там є функція чату або системи підтримки (Support/Help Center).

​Зателефонувати або надіслати електронний лист: Контактні дані можна знайти на їхньому вебсайті.

​Важливо: Підрозділ, у якому відкрито ваш рахунок, визначає, під юрисдикцією якої країни ви перебуваєте і які правила регулювання застосовуються (наприклад, захист інвесторів).

​Чи можу я допомогти вам знайти контактну інформацію служби підтримки IBKR?



...



Клієнти з України та ЄС, які відкривали рахунки останнім часом, зазвичай обслуговуються ірландським підрозділом IBIE. Рахунок у підрозділі IBLLC (США) може бути відкритий за певних умов.

”