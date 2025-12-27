RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
ФінТех та Платіжні системи
/
Revolut

Revolut
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 16:59

Re: Revolut

  adeges написав:И страхования нет. Тут ничего не поделать

Стремно
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 885
З нами з: 03.02.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 17:13

adeges Так дозволяють Wise відкрити рахунок якщо проживаєш в Україні? Цікавить саме IBAN європейський, карта не так потрібна.
Sandor
 
Повідомлень: 51
З нами з: 27.08.20
Подякував: 53 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 10111213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10427)
27.12.2025 18:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.