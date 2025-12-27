|
Радабанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лис, 2025 22:19
Hella написав:
Но все равно: называть акцией уменьшение процентов и возвращение к прежним только в случае, если вы потрясете мобильник, очень странно. Неприятное впечатление.
Интересно, за этот "креатив" кто-то премию получил
?
В общем, прикольно...
Додано: Суб 08 лис, 2025 19:09
Hella написав:
Потрусить телефоном... Не увидела, но в банке, наверное, повеселились, представляя, как клиенты трясут телефон
.
Трясите, Шура, они золотые...
Додано: Пон 10 лис, 2025 09:23
Hella написав:
Потрусить телефоном... Не увидела, но в банке, наверное, повеселились, представляя, как клиенты трясут телефон
.
Я якраз був у відділенні банку (знімав валюту + трохи гривні заніс покласти), відкривав новий депозит і... так, довелось потрясти. +1%, я гадаю, у всіх тільки так і випадає, просто оголосили акцію, щоб питань було менше.
Щодо депозитів: якщо на картці лежить рівно 10 000 грн, то відкрити депозит можна лише на 9999,99 грн, хоч одна копійка має лишитись. Сказали "Тепер так" із депозитами, майте на увазі.
Додано: Пон 10 лис, 2025 14:10
Искатель
Так всегда делается. Один "выигрыш" на максимальную сумму, сразу определено, кому, парочка поменьше, тоже известно заранее, всем остальным - стандартный.
Hella написав:Искатель
Так всегда делается. Один "выигрыш" на максимальную сумму, сразу определено, кому, парочка поменьше, тоже известно заранее, всем остальным - стандартный.
а тем кто юзает "Заощаджений" минус 1% от ставки что была в октябре
Мой депозит закончится 29 декабря. За день до окончания "акции". Вот и буду думать, "трясти или не трясти"
.
Хтось вже аналізував зміни в тарифах?
Мені щось дуже не подобається оцей ліміт в 50000 грн на перекази між власними рахунками. Треба детально з'ясувати, на які саме операції він діє.
Искатель написав:
Хтось вже аналізував зміни в тарифах?
Мені щось дуже не подобається оцей ліміт в 50000 грн на перекази між власними рахунками. Треба детально з'ясувати, на які саме операції він діє.
Цей ліміт діє тільки для переказів між власними картковими рахунками. Якщо кілька радакарток, то по кожній окремий ліміт. Додатково встановлюється окремий ліміт на перекази на карткові рахунки інших осіб в межах банку, він не сумується з лімітом на перекази на власні карткові рахунки.
Підкажіть будь ласка де краще відкрити радакарт в додатку чи у відділенні? Кажуть умови можуть відрізнятися. Карта потрібна для зарахування з інших карток з перекидкой на мультік
unknownurl написав: Искатель написав:
Хтось вже аналізував зміни в тарифах?
Мені щось дуже не подобається оцей ліміт в 50000 грн на перекази між власними рахунками. Треба детально з'ясувати, на які саме операції він діє.
Цей ліміт діє тільки для переказів між власними картковими рахунками. Якщо кілька радакарток, то по кожній окремий ліміт. Додатково встановлюється окремий ліміт на перекази на карткові рахунки інших осіб в межах банку, він не сумується з лімітом на перекази на власні карткові рахунки.
Ну, ось наприклад, як буде рахуватися поповнення RADAbox і повернення з нього на картку?
У мене є Радакард і Мультикард, перерахування між ними іде у ліміт. І ще багато-багато питань.
