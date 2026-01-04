RSS
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 11:26

Re: Revolut

Ага, найкраща альтернатива....яка не недоступна 99%.
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 12:06

Re: Revolut

  adeges написав:Для відкриття картки треба мати закордонне резиденство і поповнити рахунок з середини Вайз

Т.е. исключительно с другого аккаунта Wise? Сильно. Прям, как в TRON, где у тебя может в кошельке лежать куча USDT, но пока другой участник сети добровольно не подарит тебе некоторое количество TRX, ничего с ними сделать нельзя. Но тогда и перевод от Revolut не годится. Нужно искать знакомого со счётом в Wise...
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 15:18

  moveton написав:
  adeges написав:Для відкриття картки треба мати закордонне резиденство і поповнити рахунок з середини Вайз

Т.е. исключительно с другого аккаунта Wise? Сильно. Прям, как в TRON, где у тебя может в кошельке лежать куча USDT, но пока другой участник сети добровольно не подарит тебе некоторое количество TRX, ничего с ними сделать нельзя. Но тогда и перевод от Revolut не годится. Нужно искать знакомого со счётом в Wise...


Не, я имел ввиду, что для открытия счета его нужно пополнить, в вайзе нужно указать источник 20 евро : с карты, со счета и т.д. в
