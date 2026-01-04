RSS
Нед 04 січ, 2026 11:26

Re: Revolut

Ага, найкраща альтернатива....яка не недоступна 99%.
Нед 04 січ, 2026 12:06

Re: Revolut

  adeges написав:Для відкриття картки треба мати закордонне резиденство і поповнити рахунок з середини Вайз

Т.е. исключительно с другого аккаунта Wise? Сильно. Прям, как в TRON, где у тебя может в кошельке лежать куча USDT, но пока другой участник сети добровольно не подарит тебе некоторое количество TRX, ничего с ними сделать нельзя. Но тогда и перевод от Revolut не годится. Нужно искать знакомого со счётом в Wise...
Нед 04 січ, 2026 15:18

  moveton написав:
  adeges написав:Для відкриття картки треба мати закордонне резиденство і поповнити рахунок з середини Вайз

Т.е. исключительно с другого аккаунта Wise? Сильно. Прям, как в TRON, где у тебя может в кошельке лежать куча USDT, но пока другой участник сети добровольно не подарит тебе некоторое количество TRX, ничего с ними сделать нельзя. Но тогда и перевод от Revolut не годится. Нужно искать знакомого со счётом в Wise...


Не, я имел ввиду, что для открытия счета его нужно пополнить, в вайзе нужно указать источник 20 евро : с карты, со счета и т.д. в
Нед 04 січ, 2026 16:40

Re: Revolut

  adeges написав:Не, я имел ввиду, что для открытия счета его нужно пополнить, в вайзе нужно указать источник 20 евро : с карты, со счета и т.д.

Насколько я понял "Як цьому троглодиту закинути 20 євро на рахунок, щоб він карту дав випустити?", как раз счёт открывается просто так. Потом для открытия карты достаточно, чтобы на этом счету было 20 евро. Для открытия карты вряд ли нужно указывать, что для этого будет пополнение со счёта другого банка и с какого именно счёта. А для закинуть 20 евро на счёт должно бы быть достаточно SEPA из любой организации в еврозоне. Если подходит Revolut, то должно бы и TransferGo. Но может и почему-то запрещено и вообще я всё не так понял :roll:
