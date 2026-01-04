|
|
|
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Нед 04 січ, 2026 11:26
Re: Revolut
Ага, найкраща альтернатива....яка не недоступна 99%.
Додано: Нед 04 січ, 2026 12:06
Re: Revolut
Т.е. исключительно с другого аккаунта Wise? Сильно. Прям, как в TRON, где у тебя может в кошельке лежать куча USDT, но пока другой участник сети добровольно не подарит тебе некоторое количество TRX, ничего с ними сделать нельзя. Но тогда и перевод от Revolut не годится. Нужно искать знакомого со счётом в Wise...
Додано: Нед 04 січ, 2026 15:18
Не, я имел ввиду, что для открытия счета его нужно пополнить, в вайзе нужно указать источник 20 евро : с карты, со счета и т.д. в
Додано: Нед 04 січ, 2026 16:40
Re: Revolut
Насколько я понял "Як цьому троглодиту закинути 20 євро на рахунок, щоб він карту дав випустити?", как раз счёт открывается просто так. Потом для открытия карты достаточно, чтобы на этом счету было 20 евро. Для открытия карты вряд ли нужно указывать, что для этого будет пополнение со счёта другого банка и с какого именно счёта. А для закинуть 20 евро на счёт должно бы быть достаточно SEPA из любой организации в еврозоне. Если подходит Revolut, то должно бы и TransferGo. Но может и почему-то запрещено и вообще я всё не так понял
|