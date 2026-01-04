RSS
Revolut

ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 11:26

Re: Revolut

Ага, найкраща альтернатива....яка не недоступна 99%.
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 12:06

Re: Revolut

  adeges написав:Для відкриття картки треба мати закордонне резиденство і поповнити рахунок з середини Вайз

Т.е. исключительно с другого аккаунта Wise? Сильно. Прям, как в TRON, где у тебя может в кошельке лежать куча USDT, но пока другой участник сети добровольно не подарит тебе некоторое количество TRX, ничего с ними сделать нельзя. Но тогда и перевод от Revolut не годится. Нужно искать знакомого со счётом в Wise...
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 15:18

  moveton написав:
  adeges написав:Для відкриття картки треба мати закордонне резиденство і поповнити рахунок з середини Вайз

Т.е. исключительно с другого аккаунта Wise? Сильно. Прям, как в TRON, где у тебя может в кошельке лежать куча USDT, но пока другой участник сети добровольно не подарит тебе некоторое количество TRX, ничего с ними сделать нельзя. Но тогда и перевод от Revolut не годится. Нужно искать знакомого со счётом в Wise...


Не, я имел ввиду, что для открытия счета его нужно пополнить, в вайзе нужно указать источник 20 евро : с карты, со счета и т.д. в
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 16:40

Re: Revolut

  adeges написав:Не, я имел ввиду, что для открытия счета его нужно пополнить, в вайзе нужно указать источник 20 евро : с карты, со счета и т.д.

Насколько я понял "Як цьому троглодиту закинути 20 євро на рахунок, щоб він карту дав випустити?", как раз счёт открывается просто так. Потом для открытия карты достаточно, чтобы на этом счету было 20 евро. Для открытия карты вряд ли нужно указывать, что для этого будет пополнение со счёта другого банка и с какого именно счёта. А для закинуть 20 евро на счёт должно бы быть достаточно SEPA из любой организации в еврозоне. Если подходит Revolut, то должно бы и TransferGo. Но может и почему-то запрещено и вообще я всё не так понял :roll:
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 18:30

  moveton написав:А что тянучка Wise с украинских карт у многих работать перестала - это уже с неделю весь мир знает.

Ну так воно вимагає саме цього. Повідомлення про те, що картка Монобанк не підходить, з'являється ще на стадії введення номера картки, не доходячи до спроби платежа.

  adeges написав:З картки або рахунку банку в ЄС. Дружина напевно має.
Якщо б мала, проблеми б не було.
Крім того, чому не перевести з Революту?
Я писав -- був (є) рахунок, але не дає увійти і не дає відновити пароль. Тобто, технічно не працює. Маю сумніви, що це саме технічна проблема, адже всі фінансові установи полюбляють ховати блокування і небажання обслуговувати клієнта за ширмою якихось технічних проблем.
Інші альтернативи: дружина за 3 хв відкриває Револют як резидент ЄС. Там нічого поповнювати не треба.
Якщо спрацює, було б добре.

Але щодо закинути 20к є у мене concern
це ви де про такі суми прочитали?

  moveton написав:Насколько я понял "Як цьому троглодиту закинути 20 євро на рахунок, щоб він карту дав випустити?", как раз счёт открывается просто так. Потом для открытия карты достаточно, чтобы на этом счету было 20 евро.
Це такий єдиний процес для нового рахунку. І він дійсно вимагає поповнити рахунок на 20 євро, щоб ідентифікувати відправника і порівняти з даними, на які відкритий рахунок. Тому поповнювати можна тільки зі своєї картки або зі свого рахунку через SEPA. Це така компенсація за спрощену процедуру відкриття рахунку. Потім, коли все вже відкрито і перевірено, переказ на цей рахунок може зробити будь-хто.
Для открытия карты вряд ли нужно указывать, что для этого будет пополнение со счёта другого банка и с какого именно счёта. А для закинуть 20 евро на счёт должно бы быть достаточно SEPA из любой организации в еврозоне.
Є і такий варіант, але рахунок відправника повинен належати саме цій людині.
Если подходит Revolut, то должно бы и TransferGo.
От сумніваюсь, що переказ TransferGo буде здійснено з рахунку клієнта від його імені. Скоріш за все там буде якись рахунок сервіса в якості відправника, що в даному випадку не підійде.
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 18:51

Re: Revolut

  M-Audio написав:Це такий єдиний процес для нового рахунку. І він дійсно вимагає поповнити рахунок на 20 євро, щоб ідентифікувати відправника і порівняти з даними, на які відкритий рахунок. Тому поповнювати можна тільки зі своєї картки або зі свого рахунку через SEPA. Це така компенсація за спрощену процедуру відкриття рахунку. Потім, коли все вже відкрито і перевірено, переказ на цей рахунок може зробити будь-хто.

Жуть. Тогда выходит, что только жене в каком-то банке открывать счёт и с него переводить. В чём, кстати, проблема, если она уже в ЕС? Вроде ж основным затыком считается необходимость иметь доказательство проживания и, если банк традиционный, зайти в отделение.

  M-Audio написав:От сумніваюсь, що переказ TransferGo буде здійснено з рахунку клієнта від його імені. Скоріш за все там буде якись рахунок сервіса в якості відправника, що в даному випадку не підійде.

Да, конечно, отправителем будет сервис. В этом же и фишка пользоваться украинской картой там, где с неё даже тянуть не желают. Брокеров при тоже требовании пополнения только со своего счёта это устраивает и они только иногда просят показать квитанцию, что инициирован этот перевод был таки тобой. Есть ещё Genome, Zen и Paysera, которые спокойно открываются и пополняются из Украины и оттуда уже SEPA идёт с личного счёта пользователя. Но если есть требование, чтобы счёт был жены, то, вроде, обсуждать нечего.
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 19:10

  moveton написав:Жуть. Тогда выходит, что только жене в каком-то банке открывать счёт и с него переводить. В чём, кстати, проблема, если она уже в ЕС?
Вони всі платні. З урахуванням того, що картка потрібна для нечастих допоміжних цілей, відстьогувати щомісячно на це навіть невелику суму виглядає не дуже привабливим.
Звісно, можна відкрити, перевести 20 євро і одразу закрити, але це вже якось трохи занадто.
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 19:21

Re: Revolut

  M-Audio написав:Звісно, можна відкрити, перевести 20 євро і одразу закрити, але це вже якось трохи занадто.

Та, вроде, норм. Не неделю же в отделении для этого сидеть. Вон, в Сенсе не стесняются открывать пакетку для забирания наличных и тут же закрывать :) Но соглашусь, что Revolut, если устраивают способы его пополнения, для жителя ЕС ещё более прекрасен. Пока не выпендривается, что ему показалось, что операции нарушают его полиси. Но первые 20 евро уж точно пропустит.
