|
|
|
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Нед 04 січ, 2026 11:26
Re: Revolut
Ага, найкраща альтернатива....яка не недоступна 99%.
Додано: Нед 04 січ, 2026 12:06
Re: Revolut
Т.е. исключительно с другого аккаунта Wise? Сильно. Прям, как в TRON, где у тебя может в кошельке лежать куча USDT, но пока другой участник сети добровольно не подарит тебе некоторое количество TRX, ничего с ними сделать нельзя. Но тогда и перевод от Revolut не годится. Нужно искать знакомого со счётом в Wise...
Додано: Нед 04 січ, 2026 15:18
Не, я имел ввиду, что для открытия счета его нужно пополнить, в вайзе нужно указать источник 20 евро : с карты, со счета и т.д. в
Додано: Нед 04 січ, 2026 16:40
Re: Revolut
Насколько я понял "Як цьому троглодиту закинути 20 євро на рахунок, щоб він карту дав випустити?", как раз счёт открывается просто так. Потом для открытия карты достаточно, чтобы на этом счету было 20 евро. Для открытия карты вряд ли нужно указывать, что для этого будет пополнение со счёта другого банка и с какого именно счёта. А для закинуть 20 евро на счёт должно бы быть достаточно SEPA из любой организации в еврозоне. Если подходит Revolut, то должно бы и TransferGo. Но может и почему-то запрещено и вообще я всё не так понял
Додано: Нед 04 січ, 2026 18:30
Ну так воно вимагає саме цього. Повідомлення про те, що картка Монобанк не підходить, з'являється ще на стадії введення номера картки, не доходячи до спроби платежа.
Якщо б мала, проблеми б не було.
Я писав -- був (є) рахунок, але не дає увійти і не дає відновити пароль. Тобто, технічно не працює. Маю сумніви, що це саме технічна проблема, адже всі фінансові установи полюбляють ховати блокування і небажання обслуговувати клієнта за ширмою якихось технічних проблем.
Якщо спрацює, було б добре.
це ви де про такі суми прочитали?
Це такий єдиний процес для нового рахунку. І він дійсно вимагає поповнити рахунок на 20 євро, щоб ідентифікувати відправника і порівняти з даними, на які відкритий рахунок. Тому поповнювати можна тільки зі своєї картки або зі свого рахунку через SEPA. Це така компенсація за спрощену процедуру відкриття рахунку. Потім, коли все вже відкрито і перевірено, переказ на цей рахунок може зробити будь-хто.
Є і такий варіант, але рахунок відправника повинен належати саме цій людині.
От сумніваюсь, що переказ TransferGo буде здійснено з рахунку клієнта від його імені. Скоріш за все там буде якись рахунок сервіса в якості відправника, що в даному випадку не підійде.
Додано: Нед 04 січ, 2026 18:51
Re: Revolut
Жуть. Тогда выходит, что только жене в каком-то банке открывать счёт и с него переводить. В чём, кстати, проблема, если она уже в ЕС? Вроде ж основным затыком считается необходимость иметь доказательство проживания и, если банк традиционный, зайти в отделение.
Да, конечно, отправителем будет сервис. В этом же и фишка пользоваться украинской картой там, где с неё даже тянуть не желают. Брокеров при тоже требовании пополнения только со своего счёта это устраивает и они только иногда просят показать квитанцию, что инициирован этот перевод был таки тобой. Есть ещё Genome, Zen и Paysera, которые спокойно открываются и пополняются из Украины и оттуда уже SEPA идёт с личного счёта пользователя. Но если есть требование, чтобы счёт был жены, то, вроде, обсуждать нечего.
Додано: Нед 04 січ, 2026 19:10
Вони всі платні. З урахуванням того, що картка потрібна для нечастих допоміжних цілей, відстьогувати щомісячно на це навіть невелику суму виглядає не дуже привабливим.
Звісно, можна відкрити, перевести 20 євро і одразу закрити, але це вже якось трохи занадто.
Додано: Нед 04 січ, 2026 19:21
Re: Revolut
Та, вроде, норм. Не неделю же в отделении для этого сидеть. Вон, в Сенсе не стесняются открывать пакетку для забирания наличных и тут же закрывать Но соглашусь, что Revolut, если устраивают способы его пополнения, для жителя ЕС ещё более прекрасен. Пока не выпендривается, что ему показалось, что операции нарушают его полиси. Но первые 20 евро уж точно пропустит.
|