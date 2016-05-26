|
РВС Банк - неплатоспроможний
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 07 січ, 2026 16:08
sinowi написав:
"Воскрес" во второй раз. Фонд гарантирования вернул на рынок "РВС Банк" с новым названием
Из обанкротившегося "РВС Банка", который Национальный банк вывел с рынка из-за недостаточности капитала и нарушения ограничений регулятора, сделали переходный "ЮТЕ Банк". Впоследствии его передадут новому инвестору.
Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования.
"Вкладчики "РВС Банка", у которых срок действия депозитных договоров истек до 4 ноября 2025 года и которые имели в банке текущие счета, могут остаться клиентами "Переходного банка "ЮТЕ Банк" или получить свои средства. Для этого нужно обратиться в "ЮТЕ Банк" или в банк -партнера – "Асвио Банк"
, – говорится в сообщении.
Асвио тут вообще ни при чем.
Додано: Чет 08 січ, 2026 08:49
nord написав: sinowi написав:
"Воскрес" во второй раз. Фонд гарантирования вернул на рынок "РВС Банк" с новым названием
Из обанкротившегося "РВС Банка", который Национальный банк вывел с рынка из-за недостаточности капитала и нарушения ограничений регулятора, сделали переходный "ЮТЕ Банк". Впоследствии его передадут новому инвестору.
Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования.
"Вкладчики "РВС Банка", у которых срок действия депозитных договоров истек до 4 ноября 2025 года и которые имели в банке текущие счета, могут остаться клиентами "Переходного банка "ЮТЕ Банк" или получить свои средства. Для этого нужно обратиться в "ЮТЕ Банк" или в банк -партнера – "Асвио Банк"
, – говорится в сообщении.
Асвио тут вообще ни при чем.
при чому якщо до 04 листопада
Додано: П'ят 09 січ, 2026 12:47
Перехідний банк «ЮТЕ БАНК» є правонаступником неплатоспроможного АТ «РВС БАНК». Усі зобов’язання АТ «РВС БАНК» за вкладами,гарантовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, а також активи й кошти на рахунках фізичних осіб та ФОП, що надійшли по 04.11.2025 включно передані до перехідного банку «ЮТЕ БАНК» Проте, на перехідний банк поширюються обмеження, визначені частинами п’ятою і шостою статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Тобто наразі перехідний банк виплачує тільки вклади, строк яких закінчився на дату початку тимчасової адміністрації у неплатоспроможному банку АТ «РВС БАНК» (до 04.11.2025 включно)
Після докапіталізації банку інвестором будуть виплачуватись всі вклади відповідно до умов договорів та валюти вкладу (не пізніше 16.03.2026 року)
так что теперь ждать до марта
если конечно кто-то докапмтализирует
Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:58
Что то новое, И что? кайкой то банк будет выплачивать все вклады в марте (не пізніше 16.03.2026 року)независимо от срока окончания вклада? В валюте вклада? и где это можно прочитать в виде решения? Что то не верится. И где именно можно будет получить деньги? в Киеве? и в каком банке? и по какому адресу?
Додано: Суб 10 січ, 2026 12:15
это ответ Юте в телеграмме на мой вопрос
как получить уже закончившийся (после 4-11) вклад
Додано: Суб 10 січ, 2026 12:20
согласно тексту будут выплачиваться не ВСЕ-ВСЕ
а только
будуть виплачуватись всі вклади відповідно до умов договорів
то есть закончившиеся
ну как я понимаю
и то если докапитализируют
а шо если нет ?????
Додано: Пон 12 січ, 2026 13:01
Так для создания всех этих вопросов они там все это и замутили. и что это за дата в марте?, почемуз не в апреле или в мае?
Додано: Пон 12 січ, 2026 13:33
sinowi написав:
Так для создания всех этих вопросов они там все это и замутили. и что это за дата в марте?, почемуз не в апреле или в мае?
Дата определена так, потому что переходной банк создан на 3 месяца с 17/12/2025 года.
Т.е. если теоретически инвестор откажется, то тогда переходной банк подлежит ликвидации не позднее 16/03/2026 года. Но по факту тут можно разве что цитировать лошадь с МИД соседней страны, потому как доступ к деньгам у всех клиентов РВС должен был быть к концу ВА, либо через ликвидацию всем сразу либо через переходной банк в первый день его работы по срокам договоров с РВС. Я также был клиентом Терры, с которого сделали переходной Кристалл, так вот там доступ к деньгам был сразу после начала работы Кристалла. А тут какая то полная муть: 2 месяца ВА + до 3 месяцев переходного банка.
Додано: Пон 12 січ, 2026 14:07
а это значит, что те, кто должен принять решение, просто тянут резину. и чего то ждут, нетрудно догадаться, чего именно.
sinowi
На данный момент тормозит процесс НБУ, который изучает документы инвестора на согласование приобретения существенного участия. Хотя, как я понимаю, документы он уже изучил, когда давал добро на создание переходного банка. А без реального вхождения и вливания денег, этот банк сейчас "пустышка".
