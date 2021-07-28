Как вариант, нажать на карту и в "Детали" Посмотреть платеж гашения для льготного периода. Это и есть траты пред. период. Или вам надо конкретно за месяц с 1 по 31(30) число?
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Додано: Сер 28 лип, 2021 10:50
Как вариант, нажать на карту и в "Детали" Посмотреть платеж гашения для льготного периода. Это и есть траты пред. период. Или вам надо конкретно за месяц с 1 по 31(30) число?
Додано: Сер 28 лип, 2021 11:15
ol_zy да конкретно за месяц, для кешбека
П.С. я это обошел запоминанием кредлимита на конец месяца.. но это не очень удобно
Додано: Сер 28 лип, 2021 11:18
Да, было такое. Дали с 0 в первый месяц пополнил на 10К - потратил (потестил - лень было читать тарифы и правила). КБ - не было и отложил на полку. Через 2-3 месяца сами налили 10К.
Додано: Чет 29 лип, 2021 06:03
Re: Идея Банк
Витрати останніх днів місяця проведуться в наступному і не попадуть в кешбек. А так як є необхідність гасити, том може вийти, що проведуться за свої і кешбека не буде і повного погашення не буде. Тому краще останні 2 роб.дні і не користуватись на покупки, а тільки на погашення. Взагалі з ідею перш ніж гасити добре подивитись чи все вже провелось.
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