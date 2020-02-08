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У що зараз можна
вкласти невелику сумму?

У що зараз можна вкласти невелику сумму?
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Основи інвестування і допомога інвестору-початківцю. Як вкладати гроші в цінні папери? Портфельні інвестиції в акції та цінні папери та інвестиційний менеджмент в Україні.
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:00

Re: У що зараз можна вкласти невелику сумму?

andreytim13 написав:Як Фінансовий консультант, скажу, що сьогодні можна почати інвестування і зі 100 гривень. Ми навіть студентам маємо що запропонувати у їхній "інвестиційний портфель". Єдине- потрібно знати правила інвестування і дотримуватись їх. До кожного підходжу індивідуально і рекомендую лише перевірені та надійні міжнародні проекти. А далі усе залежить від тривалості інвестиції, суми, ризиків і що саме хочете отримати. Якщо маєте бажання розглянути Вашу можливість, задзвоніть або напишіть у Вайбер чи Телеграм на номер 0662282813 Андрій.
:wink:
Інвестуванням це не буде, хоча для навчальних цілей може якось і можна
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