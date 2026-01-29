|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 01 тра, 2026 19:11
АндрейМ написав:
Мова йде про політичні і громадянські права, а не про пільги. Ці пільги може отримати будь-яка людина, яка була учасником бойових дій, незалежно від статі. Українським чоловікам розповідають, що у них є якісь борги та громадянські обов'язки, причому вони є у нас майже усе життя, але незрозуміло які додаткові права українські чоловіки мають в обмін на це. Я завжди думав, що в усьому має бути баланс, тому якщо є додаткові, особливі обов'язки, то вони мають якось компенсуватись додатковими правами, і якщо наші права обмежують через воєнний стан, то нам мають щось запропонувати в майбутньому, коли він завершиться? Навіть без воєнного стану, ось цей військовий обов'язок, принизливий облік, ВЛК, приписні як у худоби, мають якось компенсуватися додатковими правами, але їх немає.
Це - абсолютно справедливі питання. Свириденко дозволяє собі щось казати про обмеження прав і свобод, забуваючи озвучити яким саме чином обмежують її права і свободи, і не каже що саме нам запропонують за ці начебто тимчасові обмеження.
Так ви що хочете, які додаткові права?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37640
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1503 раз.
- Подякували: 8310 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: П'ят 01 тра, 2026 19:21
Faceless написав: АндрейМ написав:
Мова йде про політичні і громадянські права, а не про пільги. Ці пільги може отримати будь-яка людина, яка була учасником бойових дій, незалежно від статі. Українським чоловікам розповідають, що у них є якісь борги та громадянські обов'язки, причому вони є у нас майже усе життя, але незрозуміло які додаткові права українські чоловіки мають в обмін на це. Я завжди думав, що в усьому має бути баланс, тому якщо є додаткові, особливі обов'язки, то вони мають якось компенсуватись додатковими правами, і якщо наші права обмежують через воєнний стан, то нам мають щось запропонувати в майбутньому, коли він завершиться? Навіть без воєнного стану, ось цей військовий обов'язок, принизливий облік, ВЛК, приписні як у худоби, мають якось компенсуватися додатковими правами, але їх немає.
Це - абсолютно справедливі питання. Свириденко дозволяє собі щось казати про обмеження прав і свобод, забуваючи озвучити яким саме чином обмежують її права і свободи, і не каже що саме нам запропонують за ці начебто тимчасові обмеження.
Так ви що хочете, які додаткові права?
Економіку жалко
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42863
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1638 раз.
- Подякували: 2883 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: П'ят 01 тра, 2026 19:25
flyman написав: Faceless написав:
АндрейМ написав:Мова йде про політичні і громадянські права, а не про пільги. Ці пільги може отримати будь-яка людина, яка була учасником бойових дій, незалежно від статі. Українським чоловікам розповідають, що у них є якісь борги та громадянські обов'язки, причому вони є у нас майже усе життя, але незрозуміло які додаткові права українські чоловіки мають в обмін на це. Я завжди думав, що в усьому має бути баланс, тому якщо є додаткові, особливі обов'язки, то вони мають якось компенсуватись додатковими правами, і якщо наші права обмежують через воєнний стан, то нам мають щось запропонувати в майбутньому, коли він завершиться? Навіть без воєнного стану, ось цей військовий обов'язок, принизливий облік, ВЛК, приписні як у худоби, мають якось компенсуватися додатковими правами, але їх немає.
Це - абсолютно справедливі питання. Свириденко дозволяє собі щось казати про обмеження прав і свобод, забуваючи озвучити яким саме чином обмежують її права і свободи, і не каже що саме нам запропонують за ці начебто тимчасові обмеження.
Так ви що хочете, які додаткові права?
Економіку жалко
а ситкивку не жалько було видклеюваты???
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14429
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 939 раз.
- Подякували: 1465 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 01 тра, 2026 19:30
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Це не ті самі що надали потужному цифру про 55 тисяч втрат?
Вірити їм це обманювати самого себе.
Свій чорний московитський рот - завали
Ти десь там місяць шаройобився, повертайся туди )
І не відсвічуй звідти )
Ти про шо?
Про довіру до генштабу і лічно верховного головнокомандувача? Вважаєш великим гріхом сумніватись в їх заявах? То скільки там рожевих фламінго випускають в україні? Коли блекаут в москві?
Та зрештою хотілось б таки щоб трохи бухгалтерія била по цифрам. Між мобілізованими втратами та сзч бо якось ми мобілізуєм по 30 тисяч в місяць
а москальня по 40. І з кінця 23 в нас як було 850 тисяч так і лишилось.
При втратах 55 т. А москалі мруть як мухи 1 до 5. Но їх стало з 350 700 тисяч.
А ще чув що поїхали дронщики з нашими дронами щоб захистити мусульманських союзників ізраелю так як небо вже над Україною закрите, особєнно над черніговом
а звідти мали приїхати петріоти.
Скільки петріотів приїхало з близького сходу?
Навіщо такі страшні питання задавити, навіщо "вгору заглядати"?
Оно дивись - в Туапце бочка горить, оно дивись - ще одна бочка горить, оно дивись і ще, і ще одна бочка горить... Що нецікаво? Що ж вам ще потрібно для щастя?
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5540
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 01 тра, 2026 19:47
Прохожий написав:
цікаво як ти з побратимами спілкуешся...
Цікаво?
а ти сам якомусь відпускнику розкажи про те що будуть 400 тисяч зарплата, і в цьому році поетапна демобілізація
побачиш як спілкуються
і шо думають про потужного піаніста та й решту пасівних патріотів.
Жаль Фріза давно нема, інтересно було б з ним поговорити про довіру до влади і план перемоги. Він доброволець.
а в побратими мені вже років 3 бусифікованих привозять...
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 5101
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: П'ят 01 тра, 2026 20:01
Faceless написав:
Так ви що хочете, які додаткові права?
Жодних. Це - риторичне питання.
Я не хочу чути про непритаманні мені обов'язки, які хтось мені приписав виключно через мою стать, та борги, яких я ніколи не брав, які теж мені приписали виключно через мою стать.
Просто, усі ці розмови про обмеження прав і свобод чи про обов'язки - лицемірство. Людина, яка не має жодних обов'язків перед державою і права та свободи якої жодним чином воєнним станом не обмежуються, не має принаймні морального права щось про це говорити. Якось дивно, що Прем'єркою Юлія Свириденко може бути, але хоч щось робити для держави вона не зобов'язана, та ще й має право право казати усім чоловікам, як вони усі щось винні і кожен день вигадувати якісь нові обмеження для них. Так само дивно, що принцип "без обов'язків не існує прав", про якій мені розповідає Юлія Свириденко, чомусь не застосовується до самої Юлії Свириденко. Я не люблю лицемірство.
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 840
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 01 тра, 2026 20:07
АндрейМ написав: Faceless написав:
Так ви що хочете, які додаткові права?
Жодних. Це - риторичне питання.
Я не хочу чути про непритаманні мені обов'язки, які хтось мені приписав виключно через мою стать, та борги, яких я ніколи не брав, які теж мені приписали виключно через мою стать.
Просто, усі ці розмови про обмеження прав і свобод чи про обов'язки - лицемірство. Людина, яка не має жодних обов'язків перед державою і права та свободи якої жодним чином воєнним станом не обмежуються, не має принаймні морального права щось про це говорити. Якось дивно, що Прем'єркою Юлія Свириденко може бути, але хоч щось робити для держави вона не зобов'язана, та ще й має право право казати усім чоловікам, як вони усі щось винні і кожен день вигадувати якісь нові обмеження для них. Так само дивно, що принцип "без обов'язків не існує прав", про якій мені розповідає Юлія Свириденко, чомусь не застосовується до самої Юлії Свириденко. Я не люблю лицемірство.
Тут можно еще мемную картинку вспомнить "начальник/лидер"...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11979
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 01 тра, 2026 20:11
АндрейМ затронул кстати очень важную сторону нашей необъявленной войны
Прав у кого то имеющего право решать за других - докуя, а обязанностей - никуя.
У Шмыги там или Ермака с ВалеройЗлп они хотя бы формальные есть, только их почему то не бусифицируют в 50+
Как трактористов и дальнобойщиков, которые почему то в полтос оказались «всем должны»(ну и в клетке приднепровской чучхении)
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5887
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 01 тра, 2026 20:16
барабашов написав:
АндрейМ затронул кстати очень важную сторону нашей необъявленной войны
Прав у кого то имеющего право решать за других - докуя, а обязанностей - никуя.
У Шмыги там или Ермака с ВалеройЗлп они хотя бы формальные есть, только их почему то не бусифицируют в 50+
Как трактористов и дальнобойщиков, которые почему то в полтос оказались «всем должны»(ну и в клетке приднепровской чучхении)
Там нам сусідній гілці абирвалг хоче тебе переконати, що якщо у тебе є офіцерське звання (а воно ж є), ти вже повинен йому. Йди поспілкуйся там.. 😅
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18833
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2604 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
8
5
Додано: П'ят 01 тра, 2026 20:20
Banderlog написав:
Прохожий написав:
цікаво як ти з побратимами спілкуешся...
Цікаво?
а ти сам якомусь відпускнику розкажи про те що будуть 400 тисяч зарплата, і в цьому році поетапна демобілізація
побачиш як спілкуються
і шо думають про потужного піаніста та й решту пасівних патріотів.Жаль Фріза давно нема
, інтересно було б з ним поговорити про довіру до влади і план перемоги. Він доброволець.
а в побратими мені вже років 3 бусифікованих привозять...
дайте людині спокій, він відновлює здоров'я (фізичне і ментальне),
я порадив йому оминати форум(не тільки цю гілку, а взагалі), бо сам вважаю на 90% марною тратою "ерзац спілкування" чи Ладом, чи з тобою
життя занадто коротке , що витрачати час на перековку когось, краще буду дерева обробляти чи на бджіл дивитися
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13568
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3405 раз.
- Подякували: 3368 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|7992
|
|
|0
|9691
|
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
|
|36
|285625
|
|