Не отримав відшкодування від компанії "Уника" з 15.05.18, як заніс документи на відшкодування після ДТП. Дивлячись на позитивні відгуки компанії "Уника" не розумію, чому в мене все до навпаки? Чи то я попав не туди, чи то так званий експерт попався лінивий і незацікавлений у вирішенні питання? Чи можливо у експерта мала заробітня плата і вона чекає ,щоб я її взятку дав, для зрушення з місця справи? Пів року не можна вирішити питання, при чому так як я перший раз потрапляю в ДТП і всіх нюансів не знаю, куди йти і що робити, але допомогти ніхто з Уники не зацікавлений. Потрібно оббивати пороги, ледь не щодня, дзвонити, що б нагадати про свою справу. Три місяці назад, а саме 20.08.18.підписав документ на виплату, місяць назад узгодили суму виплати, і тут кінці кінців мені кажуть, що потрібно документ, який підтверджує дійсність мого доручення, це абсурд! Тобто за 5 місяців їм не потрібно було ніякого документу , а в кінці кінців їм ще й потрібно не існуючий документ. В мене таке враження склалось за цих пів року , що ті позитивні відгуки всього навсього фейк. ЛЮДИ НЕЙДІТЬ В ЦЮ ШАРАШКІНУ КАНТОРУ, БУДЕТЕ МАТИ ТІЛЬКИ ПРОБЛЕМИ І ГОЛОВНИЙ БІЛЬ. ЛЮДИ ЩО ТАМ ПРАЦЮЮТЬ ЗНАЮТЬ ЯК ТІЛЬКИ БРАТИ ГРОШІ, А НЕ ВИПЛАЧУВАТИ ЗАКОННИМ ШЛЯХОМ! 28.11.2018
Мав один страховий випадок по автоцивілці. Трошки була затримка з підготовкою розрахунків, але загалом від СК Уніка я отримав максимально можливу сумму. Декілька разів переглядали сумму, трошки сперчались з головним офісом, але спеціаліст компанії на місці ішов на зустріч і я отримав гроші. Офісу компанії у Львові звичайно ще є куди досконалюватись, але загалом я задоволений, свої гроші отримав!
Мали ОСЦПВ та повне КАСКО в Уніці. По КАСКО були 2 страхові події і по кожній з них досвід співпраці з цією компанію був незадовільний. По першій події виплата була здійснена майже через 2 місяці, хоча цей "лідер ринку" в рекламі свого КАСКО обіцяє "середній строк виплати 7 днів". Звичайно ж про цю обіцянку забувають одразу після того, як отримали гроші за поліс, і при реальному настанні події риторика змінюється на "по Закону 60 днів", "по Закону 90 днів" - різні строки були озвучені різними співробітниками. По другій події (00298357) виплати досі немає, хоча подія відбулася 3 місяці тому, а всі необхідні документи були нами подані напротязі тижня з момнету події. "Відповідальний по справі" не може пояснити причин затримки. Кожного разу відповідає, що виплата буде або наступного тижня, або завтра, або ще колись. В один прекрасний момент він взагалі зняв з себе будь-яку відповідальність та порадив дзвонити на гарячу лінію, бо він інформації ніякої не має. Подзвонивши на гарячу лінію, отримали відповідь, що наше звернення зафіксоване, його направили до відповідального за нашу справу в київському офісі, і він подзвонить вам сьогодні-завтра. З того моменту пройшло більше тижня - ні виплати, ні дзвінка від "невідповідального" відповідального. На багатьох ресурсах, зокрема на даному, представники Уніки у відповідь на будь-які скарги радять написати листа на quality@uniqa.ua і вказати номер справи, і от там-то точно розберуться в ситуації і допоможуть вам. Звернення за цією адресою було таким же безрезультатним, як і всі звернення по іншим каналам зв'язку. Листа було написано 4 липня, в той же день прийшла відповідь, що наше звернення зареєстровано в системі обробки скарг та передано в роботу до фахівців, а строк прийняття рішення за скаргою 5 робочих днів з дня рєєстрації. З того моменту пройшло рівно 2 тижні, тобто 10 робочих днів. Ані виплати, ані навіть будь-якої відповіді на скаргу, просто нічого. Ми в Уніці більше страхуватись не будемо, і не радимо нікому
Ни чем не отличается от сотен других СК в Украине. Все те же некомпетентность сотрудников (в частности, Омельченко Оксана, он-лайн продажи, Саксаганского 70А), пункты договора мелким почерком, перерасчеты остатков при расторжении или переоформление по одним им понятным формулам и при всем при этом «морда кирпичом»! Хорошо, что ещё страховой случай не наступил, а то бы ещё должен им остался... Что делать? Где же тогда стаховаться? Там, где меньше всего этого!) А вообще сводить до минимума пользование страховыми. По крайней мере, до тех пор, пока эта ниша финансовых услуг в нашей стране перестанет быть «диким, диким, диким westом»...
Якщо Ви обираєте для себе страхову компанію то гортайте далі, це звичайні шахраї.
Після ДТП Схема проста: 1) Запропонувати 50% від необхідної суми 2) Тиждень торгуватись щоб підняти суму до 70% 3) «Замовити» незалежного Експерта який насправді ніякої оцінки не проводить, а лише відправляє фото звіт.(це доречв провірений факт, експерт сам про це попередив) 4) Вдавати що експерт «оцінив» пошкодження на ті самі 70%
Не дайте себе надурити, не страхуйте майно а тимбільше здоровя в цій компанії.
Кто в курсе, в чем принципиальное отличие страховки в самой СК, и в банковской страховке? Единственное, что знаю - по примеру Уники, в Привате деньги идут на карту клиента, вне зависимости от чеков и рецептов. Ангина - 6 процентов от страховой суммы, например. Если страховаться в Унике, то компания оплачивает именно суммы по чекам, которые нужно сохранять.
Просто разница в цене в более чем 10 раз примерно, если так посчитать.
Вижу что здесь в основном негативные отзывы, поэтому розбавлю позитивным. Имею турстраховку в карточном пакете от Аваля, страховой выступает Уника. 2 года подряд возникали страховые случаи с перелетами, один раз сорвалась стыковка в аэропорту и один раз авиакомпания сильно задержала рейс. Страховая в обоих случаях выплатила компенсацию согласно договору в полном объеме.
antey718 написав:Вижу что здесь в основном негативные отзывы, поэтому розбавлю позитивным. Имею турстраховку в карточном пакете от Аваля, страховой выступает Уника. 2 года подряд возникали страховые случаи с перелетами, один раз сорвалась стыковка в аэропорту и один раз авиакомпания сильно задержала рейс. Страховая в обоих случаях выплатила компенсацию согласно договору в полном объеме.
Подтверждаю, 10 баксов за каждый час задержки, задержка должны быть больше 3 часов