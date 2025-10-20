|
Finance.ua: Купівля ОВДП через «Дію» або банк: що вигідніше?
Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 05 лис, 2025 23:58
Пропонуємо до обговорення:
Розбір обох варіантів
Сьогодні «зайти» в ОВДП можна або через цифрову «вітрину» застосунку «Дія», або напряму через банки й брокерів. Обидва шляхи мають сенс, але дають різний досвід і різний рівень контролю.
Дивися повний текст Купівля ОВДП через «Дію» або банк: що вигідніше?
