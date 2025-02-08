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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Чет 23 гру, 2021 17:53
Re: UNIQA
Поки що задоволений роботою страхової компанії. Нещодавно оформив поліс на сайті за 20 хвилин. Але поки що не стикався зі страховими випадками.
Додано: Чет 18 лип, 2024 12:52
Рекомендація
foks Що я Вам можу сказати, навідь і не думай зв'язуватись з цією СК, особливо в частині КАСКО. Ти постарієш, посивієш, задовбешся дзвонити їм на номер підтримки, але результат буде нульовий. 15.06.2024 року мав місце мій страховий випадок, станом на 18.07.2024 жодної відповіді та коментарів. Від договору буде сенс, лише в якості туалетного паперу.
Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:40
Re: UNIQA
Якщо ви роботодавець – категорично не рекомендую цю страхову компанію для укладання договорів медичного страхування. Умови договору сформульовані таким чином, що дозволяють відхиляти майже будь-яке звернення щодо лікування.
Порізали руку, відчуваєте біль у боці чи навіть серцевий напад? Це не вважається результатом гострого захворювання, до побачення!
Додано: Суб 08 лют, 2025 14:55
Re: UNIQA
роботодавець цього року відмовиться від послуг даної СК
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