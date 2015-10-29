вони давно вже бабушки
Futurama:
L: - You can't just sit here in the dark listening to classical music.
F: - I could if you hadn't turned on the lights and shut off the stereo!
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Добавлено: Пт 03 июл, 2026 20:44
вони давно вже бабушки
Добавлено: Сб 04 июл, 2026 10:19
Да прийде Спаситель
Добавлено: Вс 05 июл, 2026 14:11
думаю, краще все ж "хотел-мотел"
Добавлено: Вс 05 июл, 2026 19:04
Welcome to the Hostel California
flyman
Якась бездуховна свістопляска
Ось тут духовні(внатурє Давід Духовний на гітарє) хлопці
Добавлено: Пн 06 июл, 2026 09:39
24+ хв саундрека з духовністю
Добавлено: Вт 07 июл, 2026 09:09
Re: Психологія та саморозвиток
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 22:07
Щодо загадкової російської душі
Щодо загадкової російської душі
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