Добавление застройщиков бесплатное.
Жду ваших отзывов.
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Останні роки забудова передмістя Києва триває шаленими темпами. Кількість ЖК перевищує сотню. Як обрати, на що звернути увагу, чи є сенс інвестувати - обговорюємо в цій темі
Додано: П'ят 08 кві, 2016 08:44
kvartirale - новый каталог новостроек Киева и области
Востаннє редагувалось M-A-X в П'ят 08 кві, 2016 14:17, всього редагувалось 4 разів.
Додано: П'ят 08 кві, 2016 09:09
M-A-X
Посмотрел... не заинтересовало. Будет смысл смотреть, если будет достоверная информация. Взял для примера Квартет - стоимость квадрата 22624... это на когда?
По статусу - полный бред... 1-3 дома - завершены кладочные работы? (Заканчивают фасады). 4 дом - вводят в эксплуатацию? Там еще полтора года ждать!
Уверен,что и по другим ЖК такая же фигня...
Додано: П'ят 08 кві, 2016 09:46
Спасибо за замечание. Добавим вывод этой инфы.
Просто сами застройщики еще ленуются добавлять инфу.
Этот
Вы как-то с ним связаны?
Этот застройщик у нас не добавлен.
Информация по нему найдена нашим роботом в интернете.
По дому 4.
Дата ввода спарсилась нормально. Со статусом баг. Но такие баги редко случаются.
П.С.
Обзвонили, отписали всем застройщикам, чтобы добавились к нам. Никто не захотел.
Сейчас некоторые сами находят наш каталог при поиске своих новостроек и добавляются.
П.П.С.
Также мы задерживаем обновление информации от застройщиком, которые не добавлены к нам.
Чтобы немного неактуальная информация стимулировала их добавляться.
Приходится жертвовать удобством пользователей.
Додано: П'ят 08 кві, 2016 09:52
M-A-X, приводите информацию в порядок и тогда можно будет пользоваться. Удачи....
Додано: П'ят 08 кві, 2016 09:56
Да, этот...
Как-то...
Додано: П'ят 08 кві, 2016 10:45
Предупреждение о возможной неактуальности в случае давнего обновления цены добавлено.
Спасибо за совет!
Посоветуйте им добавиться к нам
Тем более добавление бесплатное.
Траффик у нас все время растет.
Для этого нужно зарегистрироваться.
И написать письмо на info[собачка]kvartirale.com с указанием хотя бы одной вашей новостройки и просьбой привязать новостройки к аккаунту.
Если у какой-то вашей новостройки не указано, что вы - застройщик, тогда нужно указать ссылку на нее.
Додано: Пон 08 тра, 2017 14:01
Обсуждение перенесем сюда:
Участвуем в развитии проекта kvartirale.com
Додано: Нед 07 лип, 2019 19:21
Додано: Пон 17 тра, 2021 18:14
Судя по нашей статистике, порядка 50% просмотров из Киева приходятся на новостройки не Киева и области.
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