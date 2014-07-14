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kvartirale - новый каталог
новостроек Киева и области

kvartirale - новый каталог новостроек Киева и области
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Останні роки забудова передмістя Києва триває шаленими темпами. Кількість ЖК перевищує сотню. Як обрати, на що звернути увагу, чи є сенс інвестувати - обговорюємо в цій темі
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2016 08:44

kvartirale - новый каталог новостроек Киева и области

Киев
Область

Добавление застройщиков бесплатное.
Жду ваших отзывов.
Востаннє редагувалось M-A-X в П'ят 08 кві, 2016 14:17, всього редагувалось 4 разів.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2016 09:09

M-A-X
Посмотрел... не заинтересовало. Будет смысл смотреть, если будет достоверная информация. Взял для примера Квартет - стоимость квадрата 22624... это на когда?
По статусу - полный бред... 1-3 дома - завершены кладочные работы? (Заканчивают фасады). 4 дом - вводят в эксплуатацию? Там еще полтора года ждать!
Уверен,что и по другим ЖК такая же фигня...
Vivat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2016 09:46

  Vivat написав:Будет смысл смотреть, если будет достоверная информация. Взял для примера Квартет - стоимость квадрата 22624... это на когда?

Спасибо за замечание. Добавим вывод этой инфы.
Просто сами застройщики еще ленуются добавлять инфу.

Этот Квартет?
Вы как-то с ним связаны?

  Vivat написав:По статусу - полный бред... 1-3 дома - завершены кладочные работы? (Заканчивают фасады). 4 дом - вводят в эксплуатацию? Там еще полтора года ждать!
Уверен,что и по другим ЖК такая же фигня

Этот застройщик у нас не добавлен.
Информация по нему найдена нашим роботом в интернете.

По дому 4.
Дата ввода спарсилась нормально. Со статусом баг. Но такие баги редко случаются.

П.С.
Обзвонили, отписали всем застройщикам, чтобы добавились к нам. Никто не захотел.

Сейчас некоторые сами находят наш каталог при поиске своих новостроек и добавляются.

П.П.С.
Также мы задерживаем обновление информации от застройщиком, которые не добавлены к нам.
Чтобы немного неактуальная информация стимулировала их добавляться.
Приходится жертвовать удобством пользователей.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2016 09:52

M-A-X, приводите информацию в порядок и тогда можно будет пользоваться. Удачи....
Vivat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2016 09:56

  M-A-X написав:
Этот Квартет?
Вы как-то с ним связаны?


Да, этот...
Как-то...
Vivat
 
Повідомлень: 328
З нами з: 23.09.13
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2016 10:45

Предупреждение о возможной неактуальности в случае давнего обновления цены добавлено.
Спасибо за совет!

  Vivat написав:Как-то...

Посоветуйте им добавиться к нам :)
Тем более добавление бесплатное.
Траффик у нас все время растет. :)

Для этого нужно зарегистрироваться.
И написать письмо на info[собачка]kvartirale.com с указанием хотя бы одной вашей новостройки и просьбой привязать новостройки к аккаунту.
Если у какой-то вашей новостройки не указано, что вы - застройщик, тогда нужно указать ссылку на нее.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 тра, 2017 14:01

Обсуждение перенесем сюда:
Участвуем в развитии проекта kvartirale.com
:)
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 19:21

Какие новостройки нравятся вам? :)

Мне чисто внешне эти:
https://kvartirale.com/жк-новые-метры-park-ирпень-ua/
https://kvartirale.com/жк-great-киев-ua/
https://kvartirale.com/жк-метрополия-дарница-киев-ua/
https://kvartirale.com/жк-twin-house-киев-ua/
https://kvartirale.com/жк-старт-киев-ua/
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:14

Судя по нашей статистике, порядка 50% просмотров из Киева приходятся на новостройки не Киева и области.
M-A-X
 
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Подякував: 694 раз.
Подякували: 157 раз.
 
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