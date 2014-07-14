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Обираємо новобудови у передмісті Києва
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Останні роки забудова передмістя Києва триває шаленими темпами. Кількість ЖК перевищує сотню. Як обрати, на що звернути увагу, чи є сенс інвестувати - обговорюємо в цій темі
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Вів 03 жов, 2017 12:05
Viola
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Пон 08 тра, 2017 14:01
M-A-X
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Чет 07 кві, 2016 14:27
M-A-X
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