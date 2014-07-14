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Обираємо новобудови
у передмісті Києва

Обираємо новобудови у передмісті Києва
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Останні роки забудова передмістя Києва триває шаленими темпами. Кількість ЖК перевищує сотню. Як обрати, на що звернути увагу, чи є сенс інвестувати - обговорюємо в цій темі
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Відповіді Перегляди Останнє
Борьба с мошенничеством: горячая линия
1, 2
Редактор форума » Сер 22 лис, 2017 21:52
 14 15612
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Суб 23 гру, 2017 14:00
kred_vredit
Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
1 ... 31, 32, 33
Модератор » Вів 30 тра, 2017 16:30
 325 217943
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П'ят 22 гру, 2017 15:17
Редактор форума
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Відповіді Перегляди Останнє
Покупка квартиры В ЖК Святопетровский
Viola » Вів 03 жов, 2017 12:05
 0 798
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 жов, 2017 12:05
Viola
kvartirale - новый каталог новостроек Киева и области
M-A-X » П'ят 08 кві, 2016 08:44
 6 9070
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Пон 08 тра, 2017 14:01
M-A-X
ЖК Family Гатное
dubin4262 » Чет 27 кві, 2017 18:51
 0 1031
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 кві, 2017 18:51
dubin4262
Новостройки левого берега Киева
1, 2
Модератор » Пон 14 лип, 2014 10:26
 13 14657
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 гру, 2016 14:07
ignorabimus
Жилой комплекс Смарагдове місто (Новые Петровцы)
prbkiev5028502 » Пон 30 тра, 2016 17:13
 1 10633
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 тра, 2016 11:39
prbkiev5028502
Новостройки правого берега Киева
1, 2, 3
Модератор » Пон 14 лип, 2014 10:26
 21 26952
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 кві, 2016 14:27
M-A-X
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА
diana_ds » Чет 03 гру, 2015 10:25
 0 8261
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 гру, 2015 10:25
diana_ds
Покупаем жилье - обсуждение схем приобретения
1, 2
Модератор » Пон 14 лип, 2014 10:26
 16 15339
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 бер, 2015 16:33
Leon_147
Инфраструктура пригорода - детские садики, школы, ТРЦ
1, 2
Модератор » Пон 14 лип, 2014 10:26
 10 6656
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лис, 2014 12:48
Irina Viktorovna
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