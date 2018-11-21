Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Судя по фото - это открытие нового ТЦ, во время которого обычно товары продаются с большими скидками. например, (160 рублей за кг Докторской колбасы), она продается со скидкой 1/3 -40% к обычной цене нижегородских магазинов.
Смешно конечно, но тут опять попалось:
Минздрав поддержал идею правительства РФ о вводе акцизов на продукты переработки мяса: колбасу, сосиски, сардельки, бекон — сбор может составить от 160 руб на каждый 1 кг. Полученные средства будут направлены на снижение цен на здоровое питание, заявляют в правительстве.
Очередной фейк, которым так любит развлекаться форумное сообщество , да еще и без указания источника
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что ведомство рекомендовало не злоупотреблять продуктами переработки красного мяса, в частности колбасой, но не предлагало вводить акцизы.
По ее словам, для большинства россиян колбасы являются «доступной и вкусной пищей», поэтому Минздрав не заложил эту меру в свою стратегию развития здорового питания (введения акцизов): «Мы ее не предлагали», — сказала Скворцова в эфире телеканала
Sommer написав:И, кстати, почему деревня? Предыдущий владелец аккаунта говорил, что он живет в Н. Новгороде.
В деревне у человека имение, а живет он в Нижнем.
Ну все, среди американского higher middle class начался падеж от зависти! Имение в деревне (тем более в деревне РФ) - это же непревзойденная вершина, выше этого только имение в деревне и квартира в Нижнем.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Волгарь написав:Судя по фото - это открытие нового ТЦ, во время которого обычно товары продаются с большими скидками. например, (160 рублей за кг Докторской колбасы), она продается со скидкой 1/3 -40% к обычной цене нижегородских магазинов.
Смешно конечно, но тут опять попалось:
Минздрав поддержал идею правительства РФ о вводе акцизов на продукты переработки мяса: колбасу, сосиски, сардельки, бекон — сбор может составить от 160 руб на каждый 1 кг. Полученные средства будут направлены на снижение цен на здоровое питание, заявляют в правительстве.
Очередной фейк, которым так любит развлекаться форумное сообщество
Предложение экспертного совета при правительстве РФ ввести налог на продукты переработки красного мяса поддержали в Минздраве, стоимость колбасных изделий может вырасти почти на 30%, сообщает в понедельник газета "Известия".
Что из них ты назвал фейком? "РИА Новости" или "Известия"? Смотри, влетишь на выговор от товарища майора, впаяют тебе двушечку за экстремизм.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Предложение экспертного совета при правительстве РФ ввести налог на продукты переработки красного мяса поддержали в Минздраве, стоимость колбасных изделий может вырасти почти на 30%, сообщает в понедельник газета "Известия".
Тактика осажденной крепости - бречь, изыскивать и накапливать РЕЗЕРВЫ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. "Кругом враги, надо ДЕРЖАТЬСЯ". Недовольным языки повырывают, опыта им не занимать.
Короче это надолго, как СССР, Северная Корея или Иран, только еще круче.
Предложение экспертного совета при правительстве РФ ввести налог на продукты переработки красного мяса поддержали в Минздраве, стоимость колбасных изделий может вырасти почти на 30%, сообщает в понедельник газета "Известия".
Тактика осажденной крепости - бречь, изыскивать и накапливать РЕЗЕРВЫ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. "Кругом враги, надо ДЕРЖАТЬСЯ". Недовольным языки повырывают, опыта им не занимать.
Короче это надолго, как СССР, Северная Корея или Иран, только еще круче.
В СССР (и КНДР) идеологические накачки и репрессии, в Иране теологические накачки...
РФ бледная тень СССР в этом смысле, так что не уверен, что надолго. Хотя если нефть скакнет до 180, то затыкать дыры будет чем.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...