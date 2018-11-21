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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 115116117118
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:41

  Faceless написав:Смешно конечно, но тут опять попалось:
Минздрав поддержал идею правительства РФ о вводе акцизов на продукты переработки мяса: колбасу, сосиски, сардельки, бекон


Акциз на предмети розкоші? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:47

  Faceless написав:
  Волгарь написав:Судя по фото - это открытие нового ТЦ, во время которого обычно товары продаются с большими скидками. например, (160 рублей за кг Докторской колбасы), она продается со скидкой 1/3 -40% к обычной цене нижегородских магазинов.

Смешно конечно, но тут опять попалось:
Минздрав поддержал идею правительства РФ о вводе акцизов на продукты переработки мяса: колбасу, сосиски, сардельки, бекон — сбор может составить от 160 руб на каждый 1 кг. Полученные средства будут направлены на снижение цен на здоровое питание, заявляют в правительстве.

Очередной фейк, которым так любит развлекаться форумное сообщество , да еще и без указания источника
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что ведомство рекомендовало не злоупотреблять продуктами переработки красного мяса, в частности колбасой, но не предлагало вводить акцизы.

По ее словам, для большинства россиян колбасы являются «доступной и вкусной пищей», поэтому Минздрав не заложил эту меру в свою стратегию развития здорового питания (введения акцизов): «Мы ее не предлагали», — сказала Скворцова в эфире телеканала

https://iz.ru/814112/2018-11-19/skvortc ... na-kolbasu
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:50

  freeze написав:
  Sommer написав:И, кстати, почему деревня? Предыдущий владелец аккаунта говорил, что он живет в Н. Новгороде.


В деревне у человека имение, а живет он в Нижнем.


Ну все, среди американского higher middle class начался падеж от зависти! Имение в деревне (тем более в деревне РФ) - это же непревзойденная вершина, выше этого только имение в деревне и квартира в Нижнем.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:52

  Волгарь написав:
  Faceless написав:
  Волгарь написав:Судя по фото - это открытие нового ТЦ, во время которого обычно товары продаются с большими скидками. например, (160 рублей за кг Докторской колбасы), она продается со скидкой 1/3 -40% к обычной цене нижегородских магазинов.

Смешно конечно, но тут опять попалось:
Минздрав поддержал идею правительства РФ о вводе акцизов на продукты переработки мяса: колбасу, сосиски, сардельки, бекон — сбор может составить от 160 руб на каждый 1 кг. Полученные средства будут направлены на снижение цен на здоровое питание, заявляют в правительстве.

Очередной фейк, которым так любит развлекаться форумное сообщество


https://ria.ru/economy/20181119/1533048778.html
Предложение экспертного совета при правительстве РФ ввести налог на продукты переработки красного мяса поддержали в Минздраве, стоимость колбасных изделий может вырасти почти на 30%, сообщает в понедельник газета "Известия".


Что из них ты назвал фейком? "РИА Новости" или "Известия"?
Смотри, влетишь на выговор от товарища майора, впаяют тебе двушечку за экстремизм.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 09:13

  Sommer написав:https://ria.ru/economy/20181119/1533048778.html
Предложение экспертного совета при правительстве РФ ввести налог на продукты переработки красного мяса поддержали в Минздраве, стоимость колбасных изделий может вырасти почти на 30%, сообщает в понедельник газета "Известия".



Тактика осажденной крепости - бречь, изыскивать и накапливать РЕЗЕРВЫ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. "Кругом враги, надо ДЕРЖАТЬСЯ". Недовольным языки повырывают, опыта им не занимать.

Короче это надолго, как СССР, Северная Корея или Иран, только еще круче.
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:08

  Камикадзе написав:
  Sommer написав:https://ria.ru/economy/20181119/1533048778.html
Предложение экспертного совета при правительстве РФ ввести налог на продукты переработки красного мяса поддержали в Минздраве, стоимость колбасных изделий может вырасти почти на 30%, сообщает в понедельник газета "Известия".



Тактика осажденной крепости - бречь, изыскивать и накапливать РЕЗЕРВЫ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. "Кругом враги, надо ДЕРЖАТЬСЯ". Недовольным языки повырывают, опыта им не занимать.

Короче это надолго, как СССР, Северная Корея или Иран, только еще круче.


В СССР (и КНДР) идеологические накачки и репрессии, в Иране теологические накачки...

РФ бледная тень СССР в этом смысле, так что не уверен, что надолго.
Хотя если нефть скакнет до 180, то затыкать дыры будет чем.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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