Уряд заборонив видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам за кордоном віком від 18 до 60 років.
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Чоловіки 18−60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном — постанова Кабміну
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Додано: Чет 25 кві, 2024 12:03
Чоловіки 18−60 років не зможуть отримати паспорти за...
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Чоловіки 18−60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном — постанова Кабміну
Додано: Чет 25 кві, 2024 15:01
Re: Чоловіки 18−60 років не зможуть отримати паспорти за...
Цікаво, а чи можна буде обійтись без нового українського паспорта таким чоловікам?
І отримати аналог нансенівського паспорта, або ж "проїздний документ".
Начебто білорусам збиралися щось подібне давати. Якщо доведено, що особа не може отримати свій паспорт через певні реальні ризики.
Додано: Чет 25 кві, 2024 15:19
Re: Чоловіки 18−60 років не зможуть отримати паспорти за...
Якщо з Польщі, Чехії, Німеччини ще можна "зїздити" додому за паспортом, то як бути чоловікам у, наприклад, Аргентині, США, Канаді і т.д.?
Додано: Чет 25 кві, 2024 15:22
Додано: Чет 25 кві, 2024 18:17
Re: Чоловіки 18−60 років не зможуть отримати паспорти за...
Додано: Чет 25 кві, 2024 20:19
Цікаво, звідки на всіх ресурсах одночасно з'явилося стількі імбецилів, які вважають, що з перетином українського кордону у людини назавжди зникає потреба мати дійсне посвідчення особи?
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