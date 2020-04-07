Sapienti sat!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 02 кві, 2020 00:20
Re: Імперські амбіції сусіда
Додано: Вів 07 кві, 2020 16:48
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Додано: Вів 07 кві, 2020 17:33
Едине судно, яке може добудувати СП-2, "нарізає круги" по світу.
А хтось тут розказував що лічені дні залишались до закінчення СП-2
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 07 кві, 2020 18:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 кві, 2020 17:40
Це наслідок зовсім не коронавірусу.
Це наслідок "налогового маневра". Суть його в тому щоб брати податок з нафти не на стадій продажу(тобто на кордоні), а на стадії видобутку видобутку.
Відповідно нафта на внутрішньому ринку сильно дорожчає(в 2024 ціна повинна зрівнятись зі світовою). Як наслідок дорожчає і бензин. Тому ще до кризи усі нафтопереробні заводи вже були на дотаціях.
Додано: Вів 07 кві, 2020 17:46
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