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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 00:20

Re: Імперські амбіції сусіда

  Shram написав:Согласно положению римского права, в процессуальном праве сторона обвинения должна предоставлять доказательства для признания субъекта виновным, субъект не должен доказывать свою невиновность.

Вы обвиняете российскую сторону в бесполезности помоощи - докажите.


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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:48

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина :lol:


https://www.rbc.ru/business/06/04/2020/ ... .ru%2Fnews
kuzmenkov019
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:33

https://teknoblog.ru/2020/03/17/104507
Едине судно, яке може добудувати СП-2, "нарізає круги" по світу.
А хтось тут розказував що лічені дні залишались до закінчення СП-2
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 07 кві, 2020 18:28, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:40

  kuzmenkov019 написав:Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина :lol:


https://www.rbc.ru/business/06/04/2020/ ... .ru%2Fnews

Це наслідок зовсім не коронавірусу.
Це наслідок "налогового маневра". Суть його в тому щоб брати податок з нафти не на стадій продажу(тобто на кордоні), а на стадії видобутку видобутку.
Відповідно нафта на внутрішньому ринку сильно дорожчає(в 2024 ціна повинна зрівнятись зі світовою). Як наслідок дорожчає і бензин. Тому ще до кризи усі нафтопереробні заводи вже були на дотаціях.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:46

  andrijk777 написав:https://teknoblog.ru/2020/03/17/104507
Едине судно, яке може добудувати СП-2, "нарізає круги" по світу.
А хтось тут розказував що лічені дня залишались до закінчення СП-2


Не может пока,его еще нужно перепрофилировать под другой диаметр трубы.
Ruslan2453
 
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