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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 272273274275
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 00:20

Re: Імперські амбіції сусіда

  Shram написав:Согласно положению римского права, в процессуальном праве сторона обвинения должна предоставлять доказательства для признания субъекта виновным, субъект не должен доказывать свою невиновность.

Вы обвиняете российскую сторону в бесполезности помоощи - докажите.


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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:48

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина :lol:


https://www.rbc.ru/business/06/04/2020/ ... .ru%2Fnews
kuzmenkov019
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:33

https://teknoblog.ru/2020/03/17/104507
Едине судно, яке може добудувати СП-2, "нарізає круги" по світу.
А хтось тут розказував що лічені дні залишались до закінчення СП-2
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 07 кві, 2020 18:28, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:40

  kuzmenkov019 написав:Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина :lol:


https://www.rbc.ru/business/06/04/2020/ ... .ru%2Fnews

Це наслідок зовсім не коронавірусу.
Це наслідок "налогового маневра". Суть його в тому щоб брати податок з нафти не на стадій продажу(тобто на кордоні), а на стадії видобутку.
Відповідно нафта на внутрішньому ринку сильно дорожчає(в 2024 ціна повинна зрівнятись зі світовою). Як наслідок дорожчає і бензин(точніше його виробництво). Тому ще до кризи усі нафтопереробні заводи вже були на дотаціях.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 07 кві, 2020 19:09, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:46

  andrijk777 написав:https://teknoblog.ru/2020/03/17/104507
Едине судно, яке може добудувати СП-2, "нарізає круги" по світу.
А хтось тут розказував що лічені дня залишались до закінчення СП-2


Не может пока,его еще нужно перепрофилировать под другой диаметр трубы.
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:52

мне вот непонятно

Где деньги?

Поддержку населению и малому бизнесу - денег нет.
Удешевлять бензин - денег нет.
https://www.kp.md/daily/27114/4193008/
«Дешевого бензина не будет»: Россия хочет запретить импорт иностранного топлива

Газ - так вообще дорожать будет.
https://www.mk.ru/economics/2020/04/07/ ... eniya.html
В России предложили поднять цену на газ для населения
ФАС России предложила с июля текущего года поднять оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3 процента. Об этом говорится в проекте приказа, который размещен на официальном интернет-портале проектов правовых актов.

Денег на самое ценное, дарахих рассеян - тоже нет.
https://meduza.io/news/2020/04/07/mid-p ... stvennikov
Посольство РФ в США рекомендовало россиянам, которые не смогли из-за отмены рейсов вылететь из Нью-Йорка в Москву, согласиться пожить у соотечественников.
«В условиях жесткой нехватки средств мы продолжаем финансировать проживание в гостинице недалеко от Нью-Йорка 47 граждан. Однако уже завтра будем вынуждены просить их согласиться на размещение в семьях соотечественников, которые любезно согласились предоставить для нуждающихся свое жилище», — написал в фейсбуке глава российской дипмиссии Анатолий Антонов.

Все настолько плохо, что собираются еще и рабочие субботы ввести?
https://lenta.ru/news/2020/04/06/saturday/
Способом борьбы с экономическим кризисом в России, который вызвала эпидемия коронавируса, может стать возвращение рабочих суббот. Такую идею предложил один из губернаторов, пишут «Ведомости».


Так где же те самые миллиарды долларов в запасах, о которых так упоенно токовали волгари?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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