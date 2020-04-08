Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Shram написав:Согласно положению римского права, в процессуальном праве сторона обвинения должна предоставлять доказательства для признания субъекта виновным, субъект не должен доказывать свою невиновность.
Вы обвиняете российскую сторону в бесполезности помоощи - докажите.
Це наслідок зовсім не коронавірусу. Це наслідок "налогового маневра". Суть його в тому щоб брати податок з нафти не на стадій продажу(тобто на кордоні), а на стадії видобутку. Відповідно нафта на внутрішньому ринку сильно дорожчає(в 2024 ціна повинна зрівнятись зі світовою). Як наслідок дорожчає і бензин(точніше його виробництво). Тому ще до кризи усі нафтопереробні заводи вже були на дотаціях.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 07 кві, 2020 19:09, всього редагувалось 2 разів.
В России предложили поднять цену на газ для населения ФАС России предложила с июля текущего года поднять оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3 процента. Об этом говорится в проекте приказа, который размещен на официальном интернет-портале проектов правовых актов.
Посольство РФ в США рекомендовало россиянам, которые не смогли из-за отмены рейсов вылететь из Нью-Йорка в Москву, согласиться пожить у соотечественников. «В условиях жесткой нехватки средств мы продолжаем финансировать проживание в гостинице недалеко от Нью-Йорка 47 граждан. Однако уже завтра будем вынуждены просить их согласиться на размещение в семьях соотечественников, которые любезно согласились предоставить для нуждающихся свое жилище», — написал в фейсбуке глава российской дипмиссии Анатолий Антонов.