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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 273274275276
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 19:55


Смотреть с 2:50
:lol:

Фильм основан на реальных событиях
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:12

Волгарь
Что то ты писать перестал. Многим были интересны твои отчёты о ЗВР великой нефтяной сверхдержавы
Урезали финансирование ? :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 01:44

  Ukrainian написав:Урезали финансирование ? :lol:

Також по це подумав. Вже майже місяць - глухо.
А так 7648 повідомлень за 7,5 років - майже 100 повідомлень в місяць.
Хоча зараз в Росії ще немає проблем. Гроші за нафту/газ все-рівно поступають з деяким лагом. Тому, по факту, бюджети РФ ще навіть не відчули падіння цін. Ціни в лютому ще були більш-менш норм. Реальні проблеми прийдуть влітку. Хоча я думаю жирок в Росії ще є на усіх рівнях. Пів року вони ще протягнуть більш-менш безболісно.
А ось якщо до кінця року ціна на нафту не буде хоча б $40 - дуууже важко їм прийдеться.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 18:18

Re: Імперські амбіції сусіда

  andrijk777 написав:Вже майже місяць - глухо.

Может он того; от корона вируса.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:43

  Ukrainian написав:
  andrijk777 написав:Вже майже місяць - глухо.

Может он того; от корона вируса.

Ща він прийде і ВЕЛИКИМ ШРИФТОМ заявить що "по статистике" в Росії коронавірусу немає. :D :D
Ждемс...
andrijk777
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