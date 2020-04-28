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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 26 кві, 2020 19:55
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Фильм основан на реальных событиях
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Пон 27 кві, 2020 18:12
Волгарь
Что то ты писать перестал. Многим были интересны твои отчёты о ЗВР великой нефтяной сверхдержавы
Урезали финансирование ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Вів 28 кві, 2020 01:44
Також по це подумав. Вже майже місяць - глухо.
А так 7648 повідомлень за 7,5 років - майже 100 повідомлень в місяць.
Хоча зараз в Росії ще немає проблем. Гроші за нафту/газ все-рівно поступають з деяким лагом. Тому, по факту, бюджети РФ ще навіть не відчули падіння цін. Ціни в лютому ще були більш-менш норм. Реальні проблеми прийдуть влітку. Хоча я думаю жирок в Росії ще є на усіх рівнях. Пів року вони ще протягнуть більш-менш безболісно.
А ось якщо до кінця року ціна на нафту не буде хоча б $40 - дуууже важко їм прийдеться.
Додано: Вів 28 кві, 2020 18:18
Re: Імперські амбіції сусіда
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 29 кві, 2020 17:43
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