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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 273274275276
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 19:55


Смотреть с 2:50
:lol:

Фильм основан на реальных событиях
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:12

Волгарь
Что то ты писать перестал. Многим были интересны твои отчёты о ЗВР великой нефтяной сверхдержавы
Урезали финансирование ? :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 01:44

  Ukrainian написав:Урезали финансирование ? :lol:

Також по це подумав. Вже майже місяць - глухо.
А так 7648 повідомлень за 7,5 років - майже 100 повідомлень в місяць.
Хоча зараз в Росії ще немає проблем. Гроші за нафту/газ все-рівно поступають з деяким лагом. Тому, по факту, бюджети РФ ще навіть не відчули падіння цін. Ціни в лютому ще були більш-менш норм. Реальні проблеми прийдуть влітку. Хоча я думаю жирок в Росії ще є на усіх рівнях. Пів року вони ще протягнуть більш-менш безболісно.
А ось якщо до кінця року ціна на нафту не буде хоча б $40 - дуууже важко їм прийдеться.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 18:18

Re: Імперські амбіції сусіда

  andrijk777 написав:Вже майже місяць - глухо.

Может он того; от корона вируса.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:43

  Ukrainian написав:
  andrijk777 написав:Вже майже місяць - глухо.

Может он того; от корона вируса.

Ща він прийде і ВЕЛИКИМ ШРИФТОМ заявить що "по статистике" в Росії коронавірусу немає. :D :D
Ждемс...
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 19:19

Новости смехдержавы

Оказывается они уже построили СП-2!

https://www.gazeta.ru/business/news/202 ... 7697.shtml
По информации издания, в федеральном агентстве считают, что в настоящее время «Северный поток» не соответствует требованиям закона об энергетике страны, согласно которому газопровод должен был быть достроен к маю 2020 года, чтобы избежать новых требований газового регулирования. В компании настаивают, что строительство газопровода завершено в плане его «экономической составляющей».


Учитесь, Киса. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:56

https://www.youtube.com/watch?v=jrI-wKDXE9k
Пропагандистське кіно від супостата пу.
Виправдовують пакт молотова-рібентропа. :(
Немає покаяння що стільки людей гітлер із сталіним понищили.
Виправдання сталіна для того, щоб не кидати тінь на його послідовника путлєра. :mrgreen:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 01:26

https://belaruspartisan.by/economic/500150/
Арабы поимели Путина на нефти, а Китай имеет Путина на поставке газа. Путин оказался очень сексуальным президентом. Все его хотят поиметь. И что характерно – имеют!
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:49

новости бензоколонки

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5eccdc0c9a794711d80a4671
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.


https://www.rosbalt.ru/business/2020/05/26/1845449.html
Причем если учесть операционные расходы, то убытки достигали $6-8 за бочку. Таким образом, подсчитали эксперты, экспорт нефти в Китай обернулся потерями на $420 млн, общие убытки от экспорта по всем направлением могли достичь $1-1,2 млрд за месяц.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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