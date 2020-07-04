"Сегодня уже официальная информация, что президент не приедет. У него сломался самолет", – сказали в дипмиссии.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 22 чер, 2020 21:39
Как вежливо послать на три буквы
Додано: Нед 05 лип, 2020 08:52
Бывший премьер-министр ДНР, председатель Совета министров ДНР и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что республики Донбасса в ближайшем будущем войдут в состав России. Соответствующее заявление он сделал в ходе съезда российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге, пишет «Страна.ua».
«Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации — де-факто они уже являются частью РФ — а станут таковой и де-юре», — заявил Бородай. (
Додано: Нед 05 лип, 2020 11:07
Сказочник Бородай в ближайшем будущем спешит присоединиться к продавцу курятины на концерте Кобзона
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