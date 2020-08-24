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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 274275276277
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 21:39

Как вежливо послать на три буквы

Лидеры стран не едут на парад к Путину. Самая оригинальная отговорка у Хорватии
"Сегодня уже официальная информация, что президент не приедет. У него сломался самолет", – сказали в дипмиссии.
:lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 08:52

Бывший премьер-министр ДНР, председатель Совета министров ДНР и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что республики Донбасса в ближайшем будущем войдут в состав России. Соответствующее заявление он сделал в ходе съезда российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге, пишет «Страна.ua».

«Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации — де-факто они уже являются частью РФ — а станут таковой и де-юре», — заявил Бородай. (https://lenta.ru/news/2020/07/05/donbas ... ex.ru/news)
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:07

Сказочник Бородай в ближайшем будущем спешит присоединиться к продавцу курятины на концерте Кобзона :twisted:
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 17:37

Минфин России предлагает пустить «под нож» 10% бюджетных ассигнований по «незащищенным статьям» на 2021-23 гг, чтобы избавиться от дефицита, который в этом году может превысить 5 триллионов рублей, или 5% ВВП.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pr ... 1029413396
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:24

Очередная амбиция
24 августа 2020 17:08
Российский радар увидел американские "стелсы"
https://www.vesti.ru/article/2448674
Российские радиолокационные станции "Резонанс-НЭ, поставленные в Иран, без проблем обнаруживали и сопровождали американские малозаметные истребители пятого поколения F-35. Как рассказал агентству ТАСС заместитель директора НИЦ "Резонанс" Александр Стучилин, после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ситуация резко обострилась: авиация Соединенных Штатов появились у границ Исламской Республики.
Тогда операторы радаров "Резонанс-НЭ" следили за перемещением американских истребителей и сообщали в открытый эфир, что отчетливо видят F-35. Благодаря этому, отметил Стучилин, Штаты воздержались от действий, которые могли бы привести к большой войне.
Радиолокационная станция "Резонанс-НЭ" предназначена для обнаружения любых воздушных целей, в том числе гиперзвуковых и малозаметных. Максимальная дальность действия – 1100 километров, высота – 100 километров.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:03

  Волгарь написав:Очередная амбиция
24 августа 2020 17:08
Российский радар увидел американские "стелсы"
https://www.vesti.ru/article/2448674
Российские радиолокационные станции "Резонанс-НЭ, поставленные в Иран, без проблем обнаруживали и сопровождали американские малозаметные истребители пятого поколения F-35. Как рассказал агентству ТАСС заместитель директора НИЦ "Резонанс" Александр Стучилин, после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ситуация резко обострилась: авиация Соединенных Штатов появились у границ Исламской Республики.
Тогда операторы радаров "Резонанс-НЭ" следили за перемещением американских истребителей и сообщали в открытый эфир, что отчетливо видят F-35. Благодаря этому, отметил Стучилин, Штаты воздержались от действий, которые могли бы привести к большой войне.
Радиолокационная станция "Резонанс-НЭ" предназначена для обнаружения любых воздушных целей, в том числе гиперзвуковых и малозаметных. Максимальная дальность действия – 1100 километров, высота – 100 километров.

Конечно увидели, как и видят их любые гражданские радары :D
В небоевой обстановке они летают с линзами Люнеберга, это вам для ликбезу :D
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:27

  unicdima написав:
  Волгарь написав:Очередная амбиция
24 августа 2020 17:08
Российский радар увидел американские "стелсы"
https://www.vesti.ru/article/2448674
Российские радиолокационные станции "Резонанс-НЭ, поставленные в Иран, без проблем обнаруживали и сопровождали американские малозаметные истребители пятого поколения F-35. Как рассказал агентству ТАСС заместитель директора НИЦ "Резонанс" Александр Стучилин, после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ситуация резко обострилась: авиация Соединенных Штатов появились у границ Исламской Республики.
Тогда операторы радаров "Резонанс-НЭ" следили за перемещением американских истребителей и сообщали в открытый эфир, что отчетливо видят F-35. Благодаря этому, отметил Стучилин, Штаты воздержались от действий, которые могли бы привести к большой войне.
Радиолокационная станция "Резонанс-НЭ" предназначена для обнаружения любых воздушных целей, в том числе гиперзвуковых и малозаметных. Максимальная дальность действия – 1100 километров, высота – 100 километров.

Конечно увидели, как и видят их любые гражданские радары :D
В небоевой обстановке они летают с линзами Люнеберга, это вам для ликбезу :D

Для ликвбезу - F-35 в этот момент шли в атаку на иранские объекты после обстрела американских баз в Ираке..
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:30

  Волгарь написав:Для ликвбезу - F-35 в этот момент шли в атаку на иранские объекты после обстрела американских баз в Ираке..

в атаку в русско-иранских сказках.
сперва они отрабатывают Томагавками.
как видим никто не ведется на сказки русских про их радары и производство самолетов пятого поколения продолжается.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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