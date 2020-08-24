Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Бывший премьер-министр ДНР, председатель Совета министров ДНР и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что республики Донбасса в ближайшем будущем войдут в состав России. Соответствующее заявление он сделал в ходе съезда российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге, пишет «Страна.ua».
Российские радиолокационные станции "Резонанс-НЭ, поставленные в Иран, без проблем обнаруживали и сопровождали американские малозаметные истребители пятого поколения F-35. Как рассказал агентству ТАСС заместитель директора НИЦ "Резонанс" Александр Стучилин, после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ситуация резко обострилась: авиация Соединенных Штатов появились у границ Исламской Республики. Тогда операторы радаров "Резонанс-НЭ" следили за перемещением американских истребителей и сообщали в открытый эфир, что отчетливо видят F-35. Благодаря этому, отметил Стучилин, Штаты воздержались от действий, которые могли бы привести к большой войне. Радиолокационная станция "Резонанс-НЭ" предназначена для обнаружения любых воздушных целей, в том числе гиперзвуковых и малозаметных. Максимальная дальность действия – 1100 километров, высота – 100 километров.
Российские радиолокационные станции "Резонанс-НЭ, поставленные в Иран, без проблем обнаруживали и сопровождали американские малозаметные истребители пятого поколения F-35. Как рассказал агентству ТАСС заместитель директора НИЦ "Резонанс" Александр Стучилин, после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ситуация резко обострилась: авиация Соединенных Штатов появились у границ Исламской Республики. Тогда операторы радаров "Резонанс-НЭ" следили за перемещением американских истребителей и сообщали в открытый эфир, что отчетливо видят F-35. Благодаря этому, отметил Стучилин, Штаты воздержались от действий, которые могли бы привести к большой войне. Радиолокационная станция "Резонанс-НЭ" предназначена для обнаружения любых воздушных целей, в том числе гиперзвуковых и малозаметных. Максимальная дальность действия – 1100 километров, высота – 100 километров.
Конечно увидели, как и видят их любые гражданские радары В небоевой обстановке они летают с линзами Люнеберга, это вам для ликбезу
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
Российские радиолокационные станции "Резонанс-НЭ, поставленные в Иран, без проблем обнаруживали и сопровождали американские малозаметные истребители пятого поколения F-35. Как рассказал агентству ТАСС заместитель директора НИЦ "Резонанс" Александр Стучилин, после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ситуация резко обострилась: авиация Соединенных Штатов появились у границ Исламской Республики. Тогда операторы радаров "Резонанс-НЭ" следили за перемещением американских истребителей и сообщали в открытый эфир, что отчетливо видят F-35. Благодаря этому, отметил Стучилин, Штаты воздержались от действий, которые могли бы привести к большой войне. Радиолокационная станция "Резонанс-НЭ" предназначена для обнаружения любых воздушных целей, в том числе гиперзвуковых и малозаметных. Максимальная дальность действия – 1100 километров, высота – 100 километров.
Конечно увидели, как и видят их любые гражданские радары В небоевой обстановке они летают с линзами Люнеберга, это вам для ликбезу
Для ликвбезу - F-35 в этот момент шли в атаку на иранские объекты после обстрела американских баз в Ираке..