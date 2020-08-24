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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 275276277278>
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 21:39

Как вежливо послать на три буквы

Лидеры стран не едут на парад к Путину. Самая оригинальная отговорка у Хорватии
"Сегодня уже официальная информация, что президент не приедет. У него сломался самолет", – сказали в дипмиссии.
:lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 08:52

Бывший премьер-министр ДНР, председатель Совета министров ДНР и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что республики Донбасса в ближайшем будущем войдут в состав России. Соответствующее заявление он сделал в ходе съезда российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге, пишет «Страна.ua».

«Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации — де-факто они уже являются частью РФ — а станут таковой и де-юре», — заявил Бородай. (https://lenta.ru/news/2020/07/05/donbas ... ex.ru/news)
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:07

Сказочник Бородай в ближайшем будущем спешит присоединиться к продавцу курятины на концерте Кобзона :twisted:
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 17:37

Минфин России предлагает пустить «под нож» 10% бюджетных ассигнований по «незащищенным статьям» на 2021-23 гг, чтобы избавиться от дефицита, который в этом году может превысить 5 триллионов рублей, или 5% ВВП.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pr ... 1029413396
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:24

Очередная амбиция
24 августа 2020 17:08
Российский радар увидел американские "стелсы"
https://www.vesti.ru/article/2448674
Российские радиолокационные станции "Резонанс-НЭ, поставленные в Иран, без проблем обнаруживали и сопровождали американские малозаметные истребители пятого поколения F-35. Как рассказал агентству ТАСС заместитель директора НИЦ "Резонанс" Александр Стучилин, после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ситуация резко обострилась: авиация Соединенных Штатов появились у границ Исламской Республики.
Тогда операторы радаров "Резонанс-НЭ" следили за перемещением американских истребителей и сообщали в открытый эфир, что отчетливо видят F-35. Благодаря этому, отметил Стучилин, Штаты воздержались от действий, которые могли бы привести к большой войне.
Радиолокационная станция "Резонанс-НЭ" предназначена для обнаружения любых воздушных целей, в том числе гиперзвуковых и малозаметных. Максимальная дальность действия – 1100 километров, высота – 100 километров.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:03

  Волгарь написав:Очередная амбиция
24 августа 2020 17:08
Российский радар увидел американские "стелсы"
https://www.vesti.ru/article/2448674
Российские радиолокационные станции "Резонанс-НЭ, поставленные в Иран, без проблем обнаруживали и сопровождали американские малозаметные истребители пятого поколения F-35. Как рассказал агентству ТАСС заместитель директора НИЦ "Резонанс" Александр Стучилин, после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ситуация резко обострилась: авиация Соединенных Штатов появились у границ Исламской Республики.
Тогда операторы радаров "Резонанс-НЭ" следили за перемещением американских истребителей и сообщали в открытый эфир, что отчетливо видят F-35. Благодаря этому, отметил Стучилин, Штаты воздержались от действий, которые могли бы привести к большой войне.
Радиолокационная станция "Резонанс-НЭ" предназначена для обнаружения любых воздушных целей, в том числе гиперзвуковых и малозаметных. Максимальная дальность действия – 1100 километров, высота – 100 километров.

Конечно увидели, как и видят их любые гражданские радары :D
В небоевой обстановке они летают с линзами Люнеберга, это вам для ликбезу :D
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:27

  unicdima написав:
  Волгарь написав:Очередная амбиция
24 августа 2020 17:08
Российский радар увидел американские "стелсы"
https://www.vesti.ru/article/2448674
Российские радиолокационные станции "Резонанс-НЭ, поставленные в Иран, без проблем обнаруживали и сопровождали американские малозаметные истребители пятого поколения F-35. Как рассказал агентству ТАСС заместитель директора НИЦ "Резонанс" Александр Стучилин, после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ситуация резко обострилась: авиация Соединенных Штатов появились у границ Исламской Республики.
Тогда операторы радаров "Резонанс-НЭ" следили за перемещением американских истребителей и сообщали в открытый эфир, что отчетливо видят F-35. Благодаря этому, отметил Стучилин, Штаты воздержались от действий, которые могли бы привести к большой войне.
Радиолокационная станция "Резонанс-НЭ" предназначена для обнаружения любых воздушных целей, в том числе гиперзвуковых и малозаметных. Максимальная дальность действия – 1100 километров, высота – 100 километров.

Конечно увидели, как и видят их любые гражданские радары :D
В небоевой обстановке они летают с линзами Люнеберга, это вам для ликбезу :D

Для ликвбезу - F-35 в этот момент шли в атаку на иранские объекты после обстрела американских баз в Ираке..
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:30

  Волгарь написав:Для ликвбезу - F-35 в этот момент шли в атаку на иранские объекты после обстрела американских баз в Ираке..

в атаку в русско-иранских сказках.
сперва они отрабатывают Томагавками.
как видим никто не ведется на сказки русских про их радары и производство самолетов пятого поколения продолжается.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:11

Очередная анбиция
The National Interest (США): встречайте «Гермес», российскую сверхзвуковую противотанковую ракету после ее модернизации
https://inosmi.ru/military/20200901/248038492.html
«По итогам проведения полного цикла испытаний „Гермеса" на полигоне с поражением различных типов мишеней был сделан вывод, что на гарантированное уничтожение любого существующего западного танка достаточно одной единственной ракеты комплекса», — рассказал представитель КБП имени Шипунова, уточнив, что вероятность поражения при этом составляет 98-99 процентов, отклонение ракеты от цели не превышало пятидесяти сантиметров даже в ходе стрельбы на максимальную дальность, которая для комплекса «Гермес» составляет 100 километров.

Новые боеприпасы, как сообщается, имеют скорость полета свыше четырех скоростей звука

КВО 50 см на 100 км дальности...Однако
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:45

Re: Імперські амбіції сусіда

У Ф35 большие проблемы с заказами, то датчане сократили заказ, то австралия, потом канада, германия, турция.
Да и сам Трамп говорит о дороговизне самолета.
Там не все так однозначно.
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