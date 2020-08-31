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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 275276277278
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:00

  Lion+ написав:У Ф35 большие проблемы с заказами, то датчане сократили заказ, то австралия, потом канада, германия, турция.
Да и сам Трамп говорит о дороговизне самолета.
Там не все так однозначно.

Это точно - истребитель-бомбардировщик (т.е. истребитель МИНУС бомбардировщик), летающий со скоростью 1800 км/ч (у МИГ-21 было 60 лет назад 2175 км/ч), невидимый только для ПВО образца прошлого столетия.
Волгарь
 
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