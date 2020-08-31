Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Lion+ написав:У Ф35 большие проблемы с заказами, то датчане сократили заказ, то австралия, потом канада, германия, турция. Да и сам Трамп говорит о дороговизне самолета. Там не все так однозначно.
Это точно - истребитель-бомбардировщик (т.е. истребитель МИНУС бомбардировщик), летающий со скоростью 1800 км/ч (у МИГ-21 было 60 лет назад 2175 км/ч), невидимый только для ПВО образца прошлого столетия.
Волгарь написав:.. КВО 50 см на 100 км дальности...Однако
на таких дальностях цель нужно чем то подсвечивать высоколетящим, например БПЛА, или/скорее gps/пlonass. Иначе, КВО будет пол-километра на 100км как у Смерча. Но любой колхозный ЖПС-спуффинг может увести ваше КВО в кукурузные поля.
Волгарь написав:.. КВО 50 см на 100 км дальности...Однако
на таких дальностях цель нужно чем то подсвечивать высоколетящим, например БПЛА, или/скорее gps/пlonass. Иначе, КВО будет пол-километра на 100км как у Смерча. Но любой колхозный ЖПС-спуффинг может увести ваше КВО в кукурузные поля.
Естественно, только БПЛА, передающий реальную картину поля боя, может обеспечить поражение движущейся цели на такой дальности. Тут не о чем спорить. А вот по неподвижной цели такая точность действительно удивляет. И вряд ли ей может помешать какое-либо устройство - такие системы как правило помехозащищенные. Кстати, на стрельбах пару лет назад отклонение КР Искандер от цели на дальности в 300 км составило тоже около метра...
«По итогам проведения полного цикла испытаний „Гермеса" на полигоне с поражением различных типов мишеней был сделан вывод, что на гарантированное уничтожение любого существующего западного танка достаточно одной единственной ракеты комплекса», — рассказал представитель КБП имени Шипунова, уточнив, что вероятность поражения при этом составляет 98-99 процентов, отклонение ракеты от цели не превышало пятидесяти сантиметров даже в ходе стрельбы на максимальную дальность, которая для комплекса «Гермес» составляет 100 километров.
Новые боеприпасы, как сообщается, имеют скорость полета свыше четырех скоростей звука
КВО 50 см на 100 км дальности...Однако
Гладко было на бумаге
вот тебе нарезочка промахов с показательных выступлений конкурса "танковый биатлон" в Алабино и это показательные выступления с кучей тренировок.
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Волгарь написав:Это точно - истребитель-бомбардировщик (т.е. истребитель МИНУС бомбардировщик), летающий со скоростью 1800 км/ч (у МИГ-21 было 60 лет назад 2175 км/ч), невидимый только для ПВО образца прошлого столетия.
ага, все в мире дураки одни русские умные. Ф-35 неоднократно применялись в Сирии и весь ваш зоопарк из С-125-200-300-400, Панцирей, Торов, Буков ничего не смог им противопоставить. Русское ПВО это хлам.
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Lion+ написав:У Ф35 большие проблемы с заказами, то датчане сократили заказ, то австралия, потом канада, германия, турция. Да и сам Трамп говорит о дороговизне самолета. Там не все так однозначно.
Ты наверное русскую вику читаешь Там проблема не с заказами, там производство не успевает, поэтому приходится поставки растягивать на много лет. Те же турецкие самолеты сразу ушли другому заказчику. Темпы роста производства идут по плану, в этом году будет сдано 140 машин.
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