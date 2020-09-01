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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 276277278279
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:42

  unicdima написав:
  Волгарь написав:Это точно - истребитель-бомбардировщик (т.е. истребитель МИНУС бомбардировщик), летающий со скоростью 1800 км/ч (у МИГ-21 было 60 лет назад 2175 км/ч), невидимый только для ПВО образца прошлого столетия.

ага, все в мире дураки одни русские умные.
Ф-35 неоднократно применялись в Сирии и весь ваш зоопарк из С-125-200-300-400, Панцирей, Торов, Буков ничего не смог им противопоставить.
Русское ПВО это хлам.

НЕ ОДНИ. Но российские вооружения, несомненно, одни из лучших в мире.
Именно об этом и пишет NI - ничего подобного нигде просто нет.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 18:45

  Lion+ написав:
  unicdima написав:
  Lion+ написав:Они что набрали заказов, а теперь просрочки платят за невыполненные в срок ?

Нет, заказчики согласны были так долго ждать.


Странные заказчики где такие водятся.

ты попробуй какую-то новую интересную модель авто типа феррари сразу купить :D
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 18:59

  Волгарь написав:НЕ ОДНИ. Но российские вооружения, несомненно, одни из лучших в мире.
Именно об этом и пишет NI - ничего подобного нигде просто нет.

перед NI такая задача и ставилась, чтоб хвалить российский хлам типа от имени американцев.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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  #<1 ... 276277278279
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