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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 02 вер, 2020 12:42
unicdima написав: Волгарь написав:
Это точно - истребитель-бомбардировщик (т.е. истребитель МИНУС бомбардировщик), летающий со скоростью 1800 км/ч (у МИГ-21 было 60 лет назад 2175 км/ч), невидимый только для ПВО образца прошлого столетия.
ага, все в мире дураки одни русские умные.
Ф-35 неоднократно применялись в Сирии и весь ваш зоопарк из С-125-200-300-400, Панцирей, Торов, Буков ничего не смог им противопоставить.
Русское ПВО это хлам.
НЕ ОДНИ. Но российские вооружения, несомненно, одни из лучших в мире.
Именно об этом и пишет NI - ничего подобного нигде просто нет.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 18:45
Lion+ написав: unicdima написав: Lion+ написав:
Они что набрали заказов, а теперь просрочки платят за невыполненные в срок ?
Нет, заказчики согласны были так долго ждать.
Странные заказчики где такие водятся.
ты попробуй какую-то новую интересную модель авто типа феррари сразу купить
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 18:59
Волгарь написав:
НЕ ОДНИ. Но российские вооружения, несомненно, одни из лучших в мире.
Именно об этом и пишет NI - ничего подобного нигде просто нет.
перед NI такая задача и ставилась, чтоб хвалить российский хлам типа от имени американцев.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 20:04
unicdima написав: Lion+ написав: unicdima написав:
Нет, заказчики согласны были так долго ждать.
Странные заказчики где такие водятся.
ты попробуй какую-то новую интересную модель авто типа феррари сразу купить
Я пишу про то где найти таких клиентов лошар, которые заплатят деньги и будут годами ждать товар.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай
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