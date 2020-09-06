Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 276277278279 Додано: Сер 02 вер, 2020 12:42 unicdima написав: Волгарь написав: Это точно - истребитель-бомбардировщик (т.е. истребитель МИНУС бомбардировщик), летающий со скоростью 1800 км/ч (у МИГ-21 было 60 лет назад 2175 км/ч), невидимый только для ПВО образца прошлого столетия. Это точно - истребитель-бомбардировщик (т.е. истребитель МИНУС бомбардировщик), летающий со скоростью 1800 км/ч (у МИГ-21 было 60 лет назад 2175 км/ч), невидимый только для ПВО образца прошлого столетия.

ага, все в мире дураки одни русские умные.

Ф-35 неоднократно применялись в Сирии и весь ваш зоопарк из С-125-200-300-400, Панцирей, Торов, Буков ничего не смог им противопоставить.

Русское ПВО это хлам. ага, все в мире дураки одни русские умные.Ф-35 неоднократно применялись в Сирии и весь ваш зоопарк из С-125-200-300-400, Панцирей, Торов, Буков ничего не смог им противопоставить.Русское ПВО это хлам.

НЕ ОДНИ. Но российские вооружения, несомненно, одни из лучших в мире.

Именно об этом и пишет NI - ничего подобного нигде просто нет. НЕ ОДНИ. Но российские вооружения, несомненно, одни из лучших в мире.Именно об этом и пишет NI - ничего подобного нигде просто нет. Волгарь Повідомлень: 7678 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 773 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 18:45 Lion+ написав: unicdima написав: Lion+ написав: Они что набрали заказов, а теперь просрочки платят за невыполненные в срок ? Они что набрали заказов, а теперь просрочки платят за невыполненные в срок ?

Нет, заказчики согласны были так долго ждать. Нет, заказчики согласны были так долго ждать.



Странные заказчики где такие водятся. Странные заказчики где такие водятся.

ты попробуй какую-то новую интересную модель авто типа феррари сразу купить ты попробуй какую-то новую интересную модель авто типа феррари сразу купить Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 768 З нами з: 10.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 18:59 Волгарь написав: НЕ ОДНИ. Но российские вооружения, несомненно, одни из лучших в мире.

Именно об этом и пишет NI - ничего подобного нигде просто нет. НЕ ОДНИ. Но российские вооружения, несомненно, одни из лучших в мире.Именно об этом и пишет NI - ничего подобного нигде просто нет.

перед NI такая задача и ставилась, чтоб хвалить российский хлам типа от имени американцев. перед NI такая задача и ставилась, чтоб хвалить российский хлам типа от имени американцев. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 768 З нами з: 10.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 вер, 2020 20:04 unicdima написав: Lion+ написав: unicdima написав: Нет, заказчики согласны были так долго ждать. Нет, заказчики согласны были так долго ждать.



Странные заказчики где такие водятся. Странные заказчики где такие водятся.

ты попробуй какую-то новую интересную модель авто типа феррари сразу купить ты попробуй какую-то новую интересную модель авто типа феррари сразу купить



Я пишу про то где найти таких клиентов лошар, которые заплатят деньги и будут годами ждать товар. Я пишу про то где найти таких клиентов лошар, которые заплатят деньги и будут годами ждать товар. За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.

Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea: :idea: Lion+ Повідомлень: 1872 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 277 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 вер, 2020 03:45

Країна лохів.



Способность россиян покупать еду рухнула до минимума за 10 лет

Цены на продовольствие в России растут значительно быстрее, чем доходы населения, а резкое падение уровня жизни на фоне пандемии еще больше увеличило разрыв.

Покупательная способность российских потребителей по основным продуктам питания по итогам второго квартала 2020 года опустилась до минимума за последние 10 лет. К такому выводу пришли эксперты «Центра развития» ВШЭ, проанализировав данные официальной статистики.



Во втором квартале граждане РФ жили в среднем на 32854 рубля в месяц - в такую сумму Росстат оценил среднедушевые денежные доходы населения.



В номинальном выражении за год они увеличились на 341 рубль, а по сравнению с 2011 годом - на 13094 рубля. Впрочем, инфляция обесценила весь этот прирост, и в реальном выражении люди обеднели.



Если же принять для расчетов не широкую потребительскую корзину Росстата, а только основные продовольственные товары, то картина выглядит еще плачевнее.



«Во втором квартале 2020 года по 12 из 24 основных продуктов питания был достигнут минимум покупательной способности среднедушевых денежных доходов населения за период с 2011 по 2020 гг. Если опираться на статистику среднедушевых денежных доходов, рассчитанных по новой методологии (такие данные существуют для 2013-2020 гг.), минимум покупательной способности населения достигается даже не по 12, а по 15 основным продуктам питания из 24», - отмечает ВШЭ.



Так, если в 2011 году на средний доход можно было купить 94,8 кг говядины в месяц, то в 2020-м - уже 92,9 кг. Речь идет о самом дешевом мясе (кроме бескостного)



В пересчете на баранину люди обеднели на 11,3%: если 10 лет назад средний доход позволял купить 88,1 кг, то теперь только 78 кг.



По замороженной рыбе падение покупательной способности достигает 23,6%: сейчас на средний доход можно приобрести 163,9 кг, а в 2011 году - 214,4 кг.



В пересчете на питьевое молоко среднедушевой доход составляет 479,3 литра, хотя 10 лет назад это было 511,5 литра.



Если рассчитывать его в куриных яйцах, то получается 5245 штук против 5686 - в 2011 году. Покупательная способность по маргарину и маслу упала с 270,3 кг и 82,5 кг до 244,4 кг и 52,5 кг соответственно.



Яблок на средний доход можно было купить 287,7 кг, а теперь - 262,9 кг.



По ряду продуктов, впрочем, покупательная способность выросла: так, например, россияне могут позволить себе покупать вдвое больше капусты (1125 кг против 596 кг), в 1,6 раза больше картошки (951 кг против 579 кг) и на четверть больше круп (572,5 кг против 460,7 кг).



«По одному основному продукту питания во втором квартале 2020 году был достигнут долгосрочный максимум покупательной способности денежных доходов, но, к сожалению, это один из самых неполезных для населения продуктов - сахар», - констатирует замдиректора «Центра развития» ВШЭ Светлана Мисихина. Зато Крим нашКраїна лохів.Способность россиян покупать еду рухнула до минимума за 10 летЦены на продовольствие в России растут значительно быстрее, чем доходы населения, а резкое падение уровня жизни на фоне пандемии еще больше увеличило разрыв.Во втором квартале граждане РФ жили в среднем на 32854 рубля в месяц - в такую сумму Росстат оценил среднедушевые денежные доходы населения.В номинальном выражении за год они увеличились на 341 рубль, а по сравнению с 2011 годом - на 13094 рубля. Впрочем, инфляция обесценила весь этот прирост, и в реальном выражении люди обеднели.Если же принять для расчетов не широкую потребительскую корзину Росстата, а только основные продовольственные товары, то картина выглядит еще плачевнее.«Во втором квартале 2020 года по 12 из 24 основных продуктов питания был достигнут минимум покупательной способности среднедушевых денежных доходов населения за период с 2011 по 2020 гг. Если опираться на статистику среднедушевых денежных доходов, рассчитанных по новой методологии (такие данные существуют для 2013-2020 гг.), минимум покупательной способности населения достигается даже не по 12, а по 15 основным продуктам питания из 24», - отмечает ВШЭ.Так, если в 2011 году на средний доход можно было купить 94,8 кг говядины в месяц, то в 2020-м - уже 92,9 кг. Речь идет о самом дешевом мясе (кроме бескостного)В пересчете на баранину люди обеднели на 11,3%: если 10 лет назад средний доход позволял купить 88,1 кг, то теперь только 78 кг.По замороженной рыбе падение покупательной способности достигает 23,6%: сейчас на средний доход можно приобрести 163,9 кг, а в 2011 году - 214,4 кг.В пересчете на питьевое молоко среднедушевой доход составляет 479,3 литра, хотя 10 лет назад это было 511,5 литра.Если рассчитывать его в куриных яйцах, то получается 5245 штук против 5686 - в 2011 году. Покупательная способность по маргарину и маслу упала с 270,3 кг и 82,5 кг до 244,4 кг и 52,5 кг соответственно.Яблок на средний доход можно было купить 287,7 кг, а теперь - 262,9 кг.По ряду продуктов, впрочем, покупательная способность выросла: так, например, россияне могут позволить себе покупать вдвое больше капусты (1125 кг против 596 кг), в 1,6 раза больше картошки (951 кг против 579 кг) и на четверть больше круп (572,5 кг против 460,7 кг).«По одному основному продукту питания во втором квартале 2020 году был достигнут долгосрочный максимум покупательной способности денежных доходов, но, к сожалению, это один из самых неполезных для населения продуктов - сахар», - констатирует замдиректора «Центра развития» ВШЭ Светлана Мисихина. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8956 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 628 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 276277278279 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор