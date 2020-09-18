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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 19 вер, 2020 11:10
Shram написав: unicdima написав: Волгарь написав:
Это точно - истребитель-бомбардировщик (т.е. истребитель МИНУС бомбардировщик), летающий со скоростью 1800 км/ч (у МИГ-21 было 60 лет назад 2175 км/ч), невидимый только для ПВО образца прошлого столетия.
ага, все в мире дураки одни русские умные.
Ф-35 неоднократно применялись в Сирии и весь ваш зоопарк из С-125-200-300-400, Панцирей, Торов, Буков ничего не смог им противопоставить.
Русское ПВО это хлам.
Тем не менее русские умудряются этот "хлам" продавать за границу на суммы в миллиарды долларов.
В том числе и даже в страны блока НАТО.
З турками там виключно політика, Ердоган ніколи ні пішов би на конфлікт з США через якісь С-400. Думаю це було наміром Путіна показати США і всьому НАТО, що він має вплив на Ердогана більший ніж вони. Можливо це через спробу перевороту про який росіяни попередили Ердогана.
А по факту ні в одному сучасному конфлікті радянські-російські системи ППО не змогли нічого протиставити західній авіації яка оснащена високоточними системами ураження.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Суб 19 вер, 2020 11:22
unicdima написав:
З турками там виключно політика, Ердоган ніколи ні пішов би на конфлікт з США через якісь С-400. Думаю це було наміром Путіна показати США і всьому НАТО, що він має вплив на Ердогана більший ніж вони. Можливо це через спробу перевороту про який росіяни попередили Ердогана.
Всё гораздо проще. Американцы отказались продать туркам новейшие системы ПВО в наказание за то, что турки щемили курдов, которых тогда поддерживали американцы.
Турки в отместку американцам купили у россиян на пару миллиардов российские системы.
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