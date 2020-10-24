Додано: Суб 19 вер, 2020 18:41

Shram написав: Тем не менее русские умудряются этот "хлам" продавать за границу на суммы в миллиарды долларов.

В том числе и даже в страны блока НАТО. Тем не менее русские умудряются этот "хлам" продавать за границу на суммы в миллиарды долларов.В том числе и даже в страны блока НАТО.

Стоимость контракта составляет $2,5 млрд, 55% из которых покроет российский кредит на поставку в Турцию С-400,рассказывал глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.Схема продажи российского вооружения хорошо налажена; Россия дает кредит на покупку своего оружия; в конце кредит списывают. Как списали КубеРоссия списала Кубе долгов на $30 млрд. Задолженность не могли урегулировать 20 лет, но Госдума успела сделать это накануне визита Владимира Путина в Гавану.Россия списала странам Африки долгов более чем на $20 млрдКак Россия прощала долгиВ 1992–1996 годах списано 5,6 млрд долларов долга Никарагуа.В 1996 году Россия простила 3,5 млрд долларов Анголе.В 1997 году, вступая в Парижский клуб, Россия списала более 100 млрд долларов долгов развивающимся странам – Эфиопии, Мозамбику, Йемену, Вьетнаму, Алжиру и другим. Они были должны России как правопреемнице СССР.В июне 1999 года Россия в рамках Парижского клуба кредиторов подписала соглашение, в соответствии с которым списала 60–90% долгов Танзании, Бенину, Мали, Гвинее-Бисау, Мадагаскару, Гвинее, Чаду, Йемену, Мозамбику, Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне. Долговые обязательства этим странам составляли более 15 млрд долларов.В сентябре 2000 года Россия простила 9,53 млрд долларов долга Вьетнаму.В 2001 году РФ списала Эфиопии 4,8 млрд долларов долга.В 2003 году России списала Монголии 11 млрд долларов по кредитам.В том же году Москва простила 960 млн долларов Лаосу.В 2004 году Россия полностью списала остаток задолженности Никарагуа размером 344 млн долларов. В том же году был прощён долг Ирака в размере более 9,5 млрд долларов.В 2005 году Россия списала 9,782 млрд долларов Сирии в ответ на обещание Дамаска закупать российское вооружение.В 2006 году Россия списала 4,7 млрд долларов Алжиру.В 2007 году были прощены 11 млрд долларов долга Афганистану.В 2008 году Россия списала 12 млрд долларов Ираку и 4,5 млрд долларов – Ливии.В 2012 году Россия списала КНДР 11 млрд долга.2014 год ознаменовался крупнейшим единовременным списанием долга в российской истории. Москва простила Кубе 31,7 млрд долларов, то есть 90% её задолженности перед СССР. Остальные 10% долга Москва разрешила погашать в течение последующих 10 лет.В 2014 году Россия списала Узбекистану 865 млн долларов из 890 млн, которые была должна нам эта страна. По слухам, Узбекистан отказывался признавать долг государственным, настаивая на том, что деньги занимали предприятия, у которых изменилась форма собственности.В 2018 году Россия списала Киргизии 240 млн долларов долга.Россия согласилась реструктуризировать долг Венесуэлы на $3,15 млрд. При этом в ближайшие шесть лет Москва на выплаты, похоже, особо не рассчитываетНекоторые из долгов ещё советские (которые сама раша исправно погасила)