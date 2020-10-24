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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 278279280281
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 10:57

  Shram написав:
  andrijk777 написав:А в Україні в цей час будували танки, кораблі, ракети, які після розвалу СРСР нафіг нікому не були потрібні.


В том числе и самой Украине и украинцам.
А в результате получили потерю территорий трех регионов, и по сути уже расписались в собственной военной беспомощности.
И да, Украине и сейчас, по-прежнему, не нужны ни танки, ни ракеты, ни самолеты, ни корабли. Ведь она ничего этого так и не производит, и не покупает.
Только и есть что разговоров с голубых экранов что "нужно возрождать", "мы планируем", "составляем проекты", "скоро построим" - а в итоге пшик на выходе.

Спочатку економіка а потім танки, ракети і самольти! Так є, було і буде в усіх нормальних державах.
По-моєму краще щоб в Миколаєві були нафтові вишки, ніж судно-ремонтні заводи.
andrijk777
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