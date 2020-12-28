|
|
Імперські амбіції сусіда
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 29 гру, 2020 13:35
Кремляди хотят турецкие Стамбул (Константинополь) и черноморские проливы - мечту царей и Сталина.
-
avax
-
-
- Повідомлень: 1288
- З нами з: 16.09.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор