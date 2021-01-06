Кремляди хотят турецкие Стамбул (Константинополь) и черноморские проливы - мечту царей и Сталина.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 29 гру, 2020 13:35
Кремляди хотят турецкие Стамбул (Константинополь) и черноморские проливы - мечту царей и Сталина.
Додано: Чет 07 січ, 2021 15:57
Я завжди говорив і буду говорити що ГОЛОВНА проблема нафти/газу(і продуктів з них) - це її ціна(і ціна видобутку, звичайно). І ця ціна постійно зростає і буде зростати.
Коли ціна нафти була 10$, ніхто про ніяку "зелену енергетику" навіть не заїкався. А ось коли ціна стала 120$ - ось всі і задумались і придумали Теслу і т.д.
Тобто падіння ціни на нафту - це ніяка не "помста Росії", це природній розвиток речей.
Тому проблеми в Росії серйозні і вони надовго(або назавжди).
|