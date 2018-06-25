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Банк Центр
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 чер, 2018 12:49
так его сливают вместе с МТБ, не через фонд же выводять.
и пока ставки в валюте там отличные, помоему до 5.5% в дол https://biz.censor.net.ua/news/3073513/ ... _mtb_banka
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Raymond
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QiX
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