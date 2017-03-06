PayPal в Україні: Наступні кроки

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myshapiton написав:Если НБУ выполнил все требования, которые выдвигала "палка"
у меня большие сомнения, что НБУ, да и не только он - зРада, КМУ, АПУ тоже ни черта не сделали... но, если все же все условия выполнены, тогда я бы действовал просто- запрет на использование данной платежной системы в Украине (платежи через палку). И "палка" идет лесом. Украина в этом случае НИЧЕГО не проигрывает - валюта не заходит, но и не выходит
написано что НБУ не то что выполнил, а наоборот поставил новые преграды перед PayPal и другими платежными системами. И сделал так, что работать могут только системы которые нарушают закон, PayPal к таким не относится.
Maxwe11 написав:Як вивести USD з пейпалу на USD картку українського банку без конвертації в гривню?
Таке саме питання?
ну утож коли все почалося я через Палку встиг конвертувати всю гривню по курсу 28 вона впала доларом на карту МОНО та ПУМБу. Але в останній момент все це зачинилося. трохи гривні не встигло. Шо зараз робить - неясно. Було б легше якщо в АЛІЕКСПРЕС працював з палкою - можна було вивести ходовим товаром. Так і роблю зазвичай. Нещодавно шо на Палці залишилося $2к заплатив постачальнику в Китай. Так і виводимо. Але то тре мати бізнес а не карусель.