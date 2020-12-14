Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Печерськ від Печерського району відрізняється приблизно так же ж як Київська область від Києва
хоча декому і Біла церква - Київ гг
і Печерськ є тільки один, ніякого «нижнього Печерську» теж не існує, це оксюморон і вигадка понаїхів, яким в 50х-60х почали «давати» житло на Чорній горі і Звіринці
а Срібна миля - Черепанова гора, Саперне поле, Предславино- частини Нової забудови, які входять зараз до складу Печерського району, взагалі до 2001го належали колишньому Московському, який нині є Голосієвським
але як полюбляють писати понаїхвші копірайтери київських забудовників «жк Дельмар (Трініті, Стенфорд, Тарьян Тауерс, Тетріс, Бульвар Фонтанів етц) знаходиться в самому центрі Печерська» бггг